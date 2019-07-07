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В Одессе украинская полиция со штурмом освободила двух заложниц

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  • 7.07.2019, 15:50
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Преступник требовал миллион долларов и вертолет.

В украинской Одессе после трех часов переговоров со злоумышленником, который захватил заложников в одном из финучреждений, полиция провела штурм здания.

Как сообщает «Думская», оказалось, что в заложниках удерживали двоих девушек. Их вывели из здания и посадили в скорую помощь. Они серьезно не пострадали.

Неизвестный зашел, закрыл двери, приставил к горлу одной из двух сотрудниц нож. Сработала тревожная кнопка.

Преступник требовал один миллион долларов и вертолет. В ходе переговоров злоумышленник согласился снизить претензии до 100 тысяч долларов.

В ходе операции его задержали и посадили в автозак. Злоумышленник 1994 года рождения, уроженец Одесской области.


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