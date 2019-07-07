Новый вид динозавров помог решить старую загадку 7.07.2019, 16:36

Иллюстрация: Rodolfo Nogueira

Новый вид получил название Vespersaurus paranaensis и был описан в Бразилии.

Ученые описали новый род и вид тероподов, представители которого имели по два оттопыренных крупных когтя на каждой задней лапе и балансировали на одних центральных пальцах, пишет National Geographic.

Новый вид получил название Vespersaurus paranaensis. В высоту, согласно оценкам палеонтологов, его представители достигали примерно 80 сантиметров, в длину — приблизительно 1,6 м, а весили около 15 килограммов. Его позвонки имели наполненные воздухом полости, как кости птиц, что делало его легким и, вероятно, довольно быстрым.

Vespersaurus paranaensis имел острые зубы, а также когти на задних лапах. Он, как видно на иллюстрации, балансировал только на одних длинных пальцах, находящихся по центру, в то время как по бокам лап торчали когти.

Иллюстрация: Rodolfo Nogueira

Vespersaurus относится к тероподам — подотряду ящеротазовых динозавров, к которому относятся многие динозавры разных размеров, в том числе, к примеру, небольшие птицеподобные велоцирапторы и огромный тираннозавр. Vespersaurus, вероятно, охотился на небольших динозавров и других животных, живших с ним в одно время — примерно 85 миллионов лет назад.

Иллюстрация: Rodolfo Nogueira

Открытие Vespersaurus разрешило одну старую загадку. В 1970-х палеонтологи нашли в том же регионе странные следы, принадлежавшие животному, имевшему, как казалось, всего один палец на ногах. Теперь стало ясно, кому они принадлежали.