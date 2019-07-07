В Витебске привели в порядок территорию синагоги, которую могла посещать семья Шагала 7.07.2019, 16:51

ФОто: vitebsk.cc

7 июля в Витебске отпраздновали 132-летие со дня рождения великого художника.

Около 30 волонтеров 7 июля навели порядок возле бывшей Большой Любавичской синагоги на улице Революционной в Витебске. Акцию провели по инициативе платформы "Витебск для меня" при поддержке горисполкома и Музея Марка Шагала. К слову, 7 июля в родном городе всемирно известного художника-авангардиста отпраздновали 132-летие со дня его рождения. Есть данные, что Большую Любавичскую синагогу посещал отец Марка, а возможно, и он сам, пишут «Народныя навiны Вiцебска».

ФОто: vitebsk.cc

Бывшая синагога не включена в государственный список историко-культурного наследия Беларуси. Тем не менее этой постройке не менее века - ее возвели в начале прошлого столетия. Здание заброшено уже много лет, постепенно разрушается, и это огорчает любителей истории. Представители культурной платформы "Витебск для меня" решили исправить ситуацию и обратить внимание и городских властей, и самих витеблян на этот памятник истории и архитектуры.

ФОто: vitebsk.cc

— Эту акцию мы планировали еще в 2015 году, но по разным причинам она состоялась только сейчас, — говорит Владимир Булавский, координатор платформы «Віцебск для мяне». — Решили убрать территорию возле синагоги, а также установить на здании информационную табличку. Текст для нее написал Константин Карпекин, фото и вариант первоначального вида синагоги сделал Виктор Борисенков, а дизайн — Дмитрий Лось.

ФОто: vitebsk.cc

Несмотря на ветреную погоду и дождь акция вызвала интерес у горожан: люди пожертвовали частью выходного дня ради уборки возле руин старого задания. Одна из волонтерок - молодая девушка, пришла сюда в свой день рождения.

ФОто: vitebsk.cc

Волонтеры собрали огромное количество отходов. Очевидно, руины облюбовали асоциальные личности: во дворе и внутри здания валялось много бутылок из-под пива, вина, а также пузырьки от настойки боярышника, старая одежда и обувь, разный мусор.

ФОто: vitebsk.cc

Участникам акции обещали помочь и коммунальники - в понедельник утром они собираются погрузить мешки с мусором на машину и увезти.