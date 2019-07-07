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Как может выглядеть парламентская коалиция в Верховной Раде Украины

  • 7.07.2019, 16:59

Известный политолог предложил возможный вариант. 

"Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко, вероятнее всего, в новом парламенте окажется в оппозиции, как и "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, написал в "Фейсбуке" глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Вчера [спикер парламента] Парубий сказал, что не видит партию Порошенко в коалиции со "Слугой народа". Так там их тоже не видят в коалиции. В коалиции, скорее всего, будут "Слуга народа", "Голос" и, возможно, "Батьківщина". А вот с другой стороны будет широкая оппозиция – "Оппоплатформа" Медведчука и партия Порошенко", – считает эксперт.


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