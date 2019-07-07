День рождения забытого чека Леонид Фридкин

7.07.2019, 17:10

Последствия массового банкротства госсектора окажутся похуже, чем от массовой приватизации, которой пренебрегли.

Вчера исполнилось 26 лет со дня принятия закона «Об обращении именных приватизационных чеков Республики Беларусь». Сегодня уже мало кто помнит, как эти чеки выглядят. Между тем, их в стране остается множество – непогашенных, необмененных и невостребованных. Если сложить все вместе, получится довольно высокая куча – своеобразный памятник задушенной попытке создать класс собственников.

Отчасти попытка удалась. Из 8 млн. белорусов, имевших право на получение чеков «Имущество», получили их 5,1 млн. – не так уж мало. На 1 июня 2017 г. примерно 3 млн человек обменяли на акции 259 млн чеков (60% общего количества). То есть, половина взрослых белорусов являются акционерами каких-нибудь предприятий. Но собственниками ощущают себя немногие.

Винить остальных не приходится. Формально право собственности означает возможность владеть, распоряжаться и получать какие-то выгоды. Но в реальности наши миноритарии часто лишены возможности не только участвовать в управлении, но и свободно распоряжаться акциями. С выгодой тоже беда. Приличные дивиденды или цены продажи акций встречаются довольно редко. Попытки создания специализированных инвестфондов, способных профессионально помочь владельцам чеков грамотно ими распоряжаться, были раздавлены государством в зародыше. Достаточно было «прикрыть» чековые аукционы и перекрыть СИФам доступ к акциям сколько-нибудь перспективных предприятий. Вину за это перекинули на сами фонды: дескать, они оказались неэффективными и чем-то злоупотребляли.

На самом деле власти ни раньше, ни сейчас не нужно реальное многообразие форм собственности, которое в сочетании с последовательной антимонопольной политикой неизбежно привело бы к доминированию частного сектора. А тогда вместо «социально ориентированной», чего доброго, появилась бы настоящая рыночная экономика, в которой бизнес указывает бюрократии, что и как делать, а не наоборот. Но с такой проблемой "вертикаль" не столкнулась. Часть «отказников» сочла хлопоты с получением чеков неадекватными возможным доходам, а кто-то просто поленился. К тому же многие граждане не питают никаких иллюзий по поводу перспектив приобретения кусочка общненародного достояния. А потому тоже решили не утруждаться без толку.

Забавно складывается судьба 173 млн. чеков, которые так и не обменены на акции. В марте т.г. правительство в 9-й раз продлило срок их обращения. На этот раз – до конца 2020 г. Это событие тоже мало кто заметил. Ну, продлили, ну опять пообещали, что теперь уж точно в самый последний раз. Кстати, до сих пор можно обменять чеки на акции 649 предприятий, числящихся в списка Госкомимущества. Недавно к ним добавили еще 25.

Предложение могло бы быть куда больше – стоило только начальству пожелать. Ведь в собственности государства находятся акции 1869 ОАО, причем почти в 1,5 тыс. ему принадлежит контрольный пакет. Государству принадлежит около 90% от общего количества акций акционерных обществ или 74,5% в совокупном акционерном капитале белорусских предприятий. При этом в 1300 АО доля государства превышает 75% и только в 383 – менее 50%. Однако все сколько-нибудь потенциально интересные для инвесторов предприятия власти пытаются «пристроить» за большие деньги плюс дополнительные обязательства: вложения в модернизацию, сохранение рабочих мест и т.п. Обещается даже гиганты продать, если хорошую цену дадут. Но это не всерьез. Сколько ни рядились россияне с прожектами союзных M&A, ничего не вышло.

Номинальная стоимость чеков после всех индексаций и деноминаций составляет сегодня 44 копейки за штуку. Так что, если обмен не состоится, государству придется выплатить владельцам чеков свыше 76 млн. рублей или в долларовом эквиваленте это менее 35 млн. долларов – в 10 раз меньше, чем на дату последней индексации чеков (6.07.2005). Сущие слезы по сравнению со стоимостью евроигр. И не слишком большие отступные за отказ граждан от права на выделенный чиновниками кусок госсобственности, рыночная стоимость которого неизвестна, а потенциальная доходность более чем сомнительна. При этом на одного чекодержателя сумма тоже будет весьма скромной. Но и ее выплачивать власти не торопятся, раз за разом откладывая окончание обращения чеков.

С другой стороны, отказаться окончательно от чековой приватизации власти не рискуют. Так что чеки «Имущество» по-прежнему дают право гражданам приобрести кусочек общенародного достояния, и ждать, когда оно конвертируется в их личное благосостояние. Впрочем, в Беларуси таким акционером зачастую приходится лишь наблюдать агонию ветшающего от неэффективного управления предприятия.

«Номенклатурная приватизация», которой иные публицисты любят стращать публику, нам тоже не грозит. Чиновникам это ни к чему. Гораздо приятнее регулировать и контролировать основную массу собственности и финансовых ресурсов, не неся за них реальной ответственности, чем нырять в рыночное море с грузом приватизированных предприятий на шее.

Поэтому основной принцип приватизации сменился сначала с «массовой» на «точечную», а затем и вовсе был вытеснен идеей повышения эффективности госсектора, в т.ч. с помощью внедрения современных практик корпоративного управления, и разделения функций государства как регулятора и собственника. Никаких реальных сдвигов эти сугубо формальные мероприятия не создают, но в правительственных программах они ритуально уже 10 лет занимают видное место. Международные финансовые организации устало намекают Минску, что надо бы что-то делать с неэффективным госсекторм, но без энтузиазма. Им в общем-то безразлично: не хотите – не надо, только денег мы вам больше не дадим.

Можно сколько угодно хаять российскую приватизацию, в результате которой часть госсобственности попала в руки кучки олигархов, а часть попросту развалилась. Но судьба многих «запущенных» заводов в Беларуси немногим лучше. Государству выгоднее избавиться от них, чем оставаться собственником и тратить бюджетные средства на их поддержку. Но социальные последствия массового банкротства госсектора наверняка окажутся сокрушительными – похуже, чем от массовой приватизации, которой мы некогда пренебрегли.

Леонид Фридкин, lbf-blog