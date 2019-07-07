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Reuters: В Венесуэле остановились два крупнейшие НПЗ

  • 7.07.2019, 17:21

Инцидент произошел из-за отключения электроэнергии в регионе накануне.

Два венесуэльских нефтеперерабатывающих завода — Amuay и Cardon, расположенных на полуострове Парагуана в штате Фалькон на северо-западе страны, прекратили работу. Об этом со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника в нефтяной отрасли сообщает Reuters. Информацию со ссылкой на местных жителей также подтверждает портал Notifalcón, сообщает РБК.

По данным собеседников агентства и интернет-издания, это произошло из-за отключения в регионе электроэнергии. Сбой, указывает Notifalcón, начался в субботу в 23:30 по местному времени (6:30 мск 7 июля). С тех пор, по его информации, предприятия Amuay и Cardon остаются полностью обесточенными. В близлежащих населенных пунктах в регионе, по информации местных жителей в соцсетях, также нет электричества.

Остальных деталей о случившемся Reuters и Notifalcón не приводят. Сколько времени потребуется на то, чтобы возобновить работу предприятий, неизвестно.

В венесуэльской госнефтекомпании PDVSA эту информацию пока не комментировали.


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