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В Украине задержали российского агента, передававшего информацию через Беларусь

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  • 7.07.2019, 17:32
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Он работал на военную разведку России.

Служба безопасности Украины объявила о задержании агента российской военной разведки. Он был задержан, когда ехал на встречу с куратором в Воронеж, сообщает «Укринформ».

Сообщается, что сотрудник «Укроборонпрома», житель Запорожья, был завербован в 2014 году в Крыму. По информации СБУ, мужчина собирал сведения о работе оборонных предприятий Украины. Информация российской разведке передавалась как по электронным каналам, так и при личных встречах на территории России, Беларуси и Крыма.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.


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