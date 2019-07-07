Месси отказался получать бронзовую медаль на Кубке Америки 1 7.07.2019, 17:36

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Лионель Месси

Фото: Gabriel Rossi/STF/Getty Images

Аргентинский футболист заявил, что «не хочет быть частью коррупции».

Лионель Месси не захотел получать бронзовую медаль после победы сборной Аргентины над Чили 2:1 в матче за третье место на Кубке Америки.

На 37-й минуте поединка Месси получил красную карточку и отправился в подтрибунное помещение, после чего не пришел на церемонию награждения аргентинских игроков, сообщает «Новое время».

Позже Месси заявил, что не пришел за медалью, потому что не хочет быть частью коррупции.

«Мы здесь были для большего, но нам не позволили выйти в финал. Коррупция и судьи не дали людям насладиться игрой и выйти в финал. Футбол разрушен», — передает слова Месси журналист Рой Немер.

Месси добавил, что не сомневается в победе сборной Бразилии на Кубке Америки, поскольку все под нее подстроено.

Накануне сборная Аргентины обыграла Чили со счетом 2:1 и завоевала третье место на Кубке Америки.

Финал Бразилия — Перу состоится сегодня, 7 июля. Матч начнется в 23:00 по киевскому времени.