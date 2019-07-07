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Правильное питание за копейки: может ли здоровый рацион быть дешевым

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  • 7.07.2019, 17:47
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Бытует мнение, что правильное питание — это очень дорого и сложно.

Давайте же разберемся, действительно ли ПП, как его еще называют, настолько дорогое? И можно ли питаться «правильно» на небольшие суммы? Ответы вы найдете в материале bigpicture.ru.

Авокадо, хумус, голубика, киноа, чиа, ягоды годжи и асаи… Все эти новомодные пп-деликатесы заставляют нас думать, что здоровое питание — это невероятно дорого. Но почему люди забывают про такие простые и полезные продукты, как яйца, творог, гречка, хлебцы, овощи и фрукты? Ведь все это — тоже ПП, и позволить его себе может практически кто угодно.

По cловам диетолога, правильное питание на самом деле значительно экономит время и деньги. Здоровые блюда не предполагают сложных рецептов, поэтому часами стоять у плиты точно не придется. А благодаря тому, что среди ингредиентов нет редких и дорогостоящих продуктов, ваш бюджет останется невредимым. Намного больше денег вы, скорее всего, потратите на вредные снеки, закуски и десерты, нежели на каши с овощами, мясо и творог.

Диетолог уверена, основная проблема россиян (и не только) заключается в том, что они употребляют в пищу слишком мало овощей и фруктов. Напомним, что по рекомендации ВОЗ в день нужно съедать минимум пять их порций. Кроме того, в рационе большинства людей преобладает соленая пища, а соль, как известно, считается одним из главных и недооцененных факторов риска для здоровья человека.

Есть также и те люди, которые «переусердствуют», избавляя свой рацион якобы от вредных продуктов. К примеру, вегетарианцы. По словам диетолога, мясо и рыба обязательно должны присутствовать на столе человека, заботящегося о своем здоровье.

Также обязательные продукты в рационе — фрукты и овощи. И речь идет не об авокадо, ананасах, манго и прочих заморских деликатесах. Достаточно будет капусты, огурцов, яблок и моркови. Но есть их нужно каждый день!

А вот от некоторой молочной продукции можно смело отказываться. Нередко с возрастом у людей появляется приобретенная лактазная недостаточность, из-за чего после употребления молока они испытывают дискомфорт в животе или метеоризм.

Диетолог советует перед составлением рациона обратиться к врачу, чтобы получить индивидуальные рекомендации на основе исследований уровня глюкозы, давления, холестерина и других показателей. Уже после 25 лет человек должен более тщательно подходить к выбору своего питания, если же у него есть предрасположенность к полноте, то начинать следить за тем, что он ест, нужно еще с детства.

Также обязательно ознакомьтесь с базовой пищевой пирамидой (картинка выше) и адаптируйте ее под свой рацион. Рекомендуется, чтобы во время каждого приема пищи в нем присутствовали продукты минимум из трех разных групп. Например, это может быть каша (нижний ярус), овощи (второй ярус) и яйца (четвертый ярус).

Как видите, никаких сверхсложных рецептов и дорогих продуктов! Оказывается, здоровое питание действительно может быть бюджетным.


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