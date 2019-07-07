закрыть
7 июля 2019, воскресенье, 19:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, трудно идти против порывов»

  • 7.07.2019, 17:59
  • 1,396

Что такое 15 м/с обещанного на завтра ветра?

Белгидромет объявил штормовое предупреждение на завтра (и немножко на сегодня): «ВНИМАНИЕ! В дневные часы 7—8 июля местами по республике ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 15—20 м/с». Что такое гроза, знают даже дети. А для ветра это много - разбирался onliner.by.

Условной шкалой для визуальной оценки силы (скорости) ветра в баллах можно считать шкалу Бофорта. Она была разработана английским адмиралом Ф. Бофортом в 1806 году исходя из наблюдения за влиянием ветра на наземные предметы или на волнение моря. В 1874 году Постоянный комитет Первого метеорологического конгресса принял шкалу Бофорта для использования в международной синоптической практике. В последующие годы шкала менялась и уточнялась.

То есть мы попадаем (особенно Гродно, там завтра порывы ветра до 18 м/с) на 7—8 баллов Бофорта. Летающие веточки, качающиеся стволы деревьев и сложности движения против ветра (соответственно, облегчение движения по ветру?). Все это порывами, не на постоянной основе.

Для очевидности напоминаем о капризах погоды, которые она реализовала в Беларуси. Всего неделю назад помните порывы? Это было больше 20 м/с. Примерно на таком же уровне дул ветер в июле 2016-го.


популярное за неделю

Мнение

От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова