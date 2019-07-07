The Times: «Лошарик» был ключом в арктической гонке Путина 7.07.2019, 18:03

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Фото: AP

Потери РФ серьезно застопорили программу секретных операций.

Российские военные называют офицеров этого элитного подразделения «глубоководным спецназом» — сотрудниками совершенно секретной подводной разведывательной службы, пишет британское издание The Times, (перевод - inosmi.ru).

1 июля в результате пожара в Баренцевом море на борту российской атомной подводной лодки AС-12 по кличке «Лошарик» погибли четырнадцать офицеров — их еще называют гидронавтами. Семеро из них занимали высокие посты. Пожар, о котором Кремль сообщил лишь спустя через 24 часа, больно ударил по спецслужбе, которая опирается на высококвалифицированные кадры.

В том числе они занимаются гидрографической съемкой, а она играет ключевую роль в амбициозных планах президента Путина в Арктике.

По сути своей «Лошарик» — подводная лаборатория. Он оснащен океаническим оборудованием для сбора данных и передовыми акустическими системами для наблюдения за иностранными подводными лодками и подводными коммуникационными кабелями. Полученные гидрографические данные помогают предсказать ледовую ситуацию и определить, когда морские пути освободятся ото льда.

«Подводный ландшафт в Арктике все время меняется, и приходится следить за течениями. «Лошарик» занимается сбором научных данных», — объясняет Ридзван Рахмат (Ridzwan Rahmat), главный военный аналитик информационной группы Джейна (Jane's).

Стратегия г-на Путина, сообщает белая книга Пентагона, заключается в том, чтобы сделать из Арктики базу энергетических и минеральных ресурсов, заручиться контролем будущих морских маршрутов и обеспечить Москве «решающий голос» в регионе.

Подводная лодка загорелась, когда Россия готовится к запуску плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов» — в этом месяце ей предстоит буксировка в заполярный город Певек. По заявлению Кремля, плавучая АЭС обеспечит электричеством население города, занятое, главным образом, добычей ископаемого топлива и драгоценных камней.

«Лошарик» — названный в честь кукольного коня из советского мультфильма, сделанного из прозрачных шариков — единственное судно в своем роде. Проект имеет высочайшую степень секретности. Его название намекает на шарообразные отсеки сверхпрочной структуры, благодаря которым подлодка может погружаться на глубину до 1000 метров.

Хотя российские власти, похоже, убеждены, что «Лошарик» подлежит ремонту, потеря 14 гидронавтов серьезно застопорила программу секретных операций.

«Лошарик» уникален в силу ряда причин:

Его экипаж комплектуется исключительно из сотрудников Главного управления глубоководных исследований (также известного как ГУГИ или войсковая часть 40056 — организация, существующая отдельно от ВМФ России).

Подводная лодка длиной 69 метров и шириной 7 метров. Ее корпус сделан из титана, чтобы обеспечить дополнительную прочность при сжатии — это позволяет погружаться на большую глубину. Максимальная скорость составляет около 30 узлов.

Внутри вместо обычной сигарообразной трубки подлодка состоит из шести-семи взаимосвязанных сфер, что позволяет ей работать на предельных глубинах.

До места назначения «Лошарик» доставляется в стыковке с материнским кораблем — в настоящее время это модифицированная подводная лодка класса «Дельта» с баллистическими ракетами.

Комментарии читателей:

STucker

Можно делать политические замечания, но надо помнить, что катастрофа стоила жизни 14 людям.

Elyott Standish

Пока, Арктика!

Pelham

Очень удручающее чтиво. Арктику насилуют.

Morticia

Кто-нибудь еще верит Путину? Он добивается полного контроля, а выход Великобритании из ЕС лишь ускорит раскол Европы.