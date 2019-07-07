Белорусы тихони и молчат на аренах? 2 7.07.2019, 18:55

Фото: «Радыё Свабода»

На матче БАТЭ против минского «Динамо» искали самого шумного болельщика.

В пятницу минское «Динамо» и БАТЭ сыграли белорусское футбольное «класико». Накануне матча много говорили, будто бы противостояние уже утратило былую принципиальность.

Александр Ивулин из «Трибуны» решил проверить эту гипотезу. Журналист заручился поддержкой сервиса по поиску дешевых авиабилетов Aviasales.by и вместе с шумомером отправился на стадион «Строитель». В новом видео на канале «ЧестнОК» блогер попытался найти самого голосистого болельщика. А заодно замерил уровень шума и на трибунах, и возле фан-секторов, и у кромки поля. Как думаете, присутствующие перебили шумовой рекорд Беларуси в 123 децибела, который зафиксировали два года назад во время «класико» на «Борисов-Арене»?