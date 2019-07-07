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Экзитпол: Оппозиция победила на парламентских выборах в Греции

  • 7.07.2019, 18:31

Партия «Новая демократия» уверенно лидирует на парламентских выборах.

Согласно данным экзит-полов, оппозиционная партия "Новая демократия" уверенно лидирует на парламентских выборах в Греции, которые проходят 7 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Опросы показали, что консерваторы "Новая демократия" опережают примерно на 10 процентных пунктов правящую партию СИРИЗА, что потенциально даст ей абсолютное большинство в 300-местном парламенте Греции.

Досрочные выборы объявил премьер-министр Греции Ципрас после того, как его партия СИРИЗА потерпела поражение на европейских и местных выборах, состоявшихся в прошлом месяце.


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