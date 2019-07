Ученые проверили: в самом ли деле есть разница, что пить сначала - вино или пиво 1 7.07.2019, 19:07

2,493

В барах Германии прошел эксперимент.

"Вино на пиво - это диво, а пиво на вино - г..." - гласит народная мудрость. И диктует порядок употребления этих алкогольных напитков. Подразумевается, что нарушать его себе дороже: замучит тяжелое похмелье, пишет kp.ua.

Многие другие народы придерживаются аналогичного мнения. У англичан, к примеру, бытует поговорка: Beer before wine and you’ll feel fine; wine before beer and you’ll feel queer. Вторая ее часть, правда, чуть мягче, чем наша. Что-то вроде: "От пива после вина почувствуешь себя странно". Но в целом поговорка близка по смыслу к нашей.

А в самом ли деле есть разница, что пить сначала? Об этом задумались немецкие ученые из Университета Виттен-Хердеке и их британский коллега из Кембриджа. Задумались и организовали проверку. В экспериментах, которые прошли в барах Германии, приняли участие 90 добровольцев - мужчин и женщин в возрасте от 19 до 40 лет.

Добровольцев делили на группы. Одни начинали с пива - "пивка для рывка", как говорят у нас. Выпивали три большие кружки. Следом - четыре бокала вина. Другие - наоборот: вино - четыре бокала, потом пиво - три кружки. Представители контрольных групп пили что-то одно - либо вино, либо пиво. Все закусывали сообразно своим энергетическим потребностям.

Далее добровольцы менялись ролями. В итоге за несколько дней экспериментов каждый ощутил на себе, насколько порядок потребления напитков влияет на последующее состояние - особенно наутро.

В отчете, который экспериментаторы опубликовали в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, они свидетельствуют, что нет никакой разницы - вино ли на пиво или пиво на вино. Тяжесть похмелья определяло лишь количество выпитого в пересчете на чистый алкоголь, а отнюдь не последовательность употребления спиртного. Похмелье примерно в равной степени накрывало и тех, кто не мешал - пил какой-то один напиток.

Какой вывод? Если не злоупотреблять, можно и вино на пиво, и пиво на вино. Будет диво. Или fine, как говорят англичане. А уж если перебрать, то, не обессудьте, г...о.

Жаль, что среди экспериментаторов не было представителей нашей науки. А то бы они наверняка предложили сравнить еще и эффект от водки после пива и пива после водки. Вдруг и здесь бытует какое-нибудь заблуждение. Вроде одно без другого - деньги на ветер.