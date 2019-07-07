В Украине Зеленский назначил губернатора Луганской области 1 7.07.2019, 19:19

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Виталий Комарницкий

Главой администрации области стал бывший ректор университета внутренних дел.

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового руководителя госадминистрации Луганской области и вручил ему удостоверение, сообщается на сайте главы государства. Как сообщает Радіо Свобода, область возглавил Виталий Комарницкий.

Соответствующий указ от 5 июля есть на сайте президента Украины.

До назначения на должность Комарницкий был ректором Луганского государственного университета внутренних дел имени Дидоренко. Ранее работал в этом же заведении на должностях начальника центра последипломного образования, проректора по экономическим вопросам и ресурсному обеспечению и тому подобное.

Кроме того, сообщается, что у 2010-м его избирали депутатом Луганского облсовет от «Партии регионов».

7 июля президент Владимир Зеленский вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском находится с рабочим визитом в Луганской области.