Под Белоозерском в ДПТ попал «Мерседес», в который набилось 10 человек

Под Белоозерском в ДПТ попал «Мерседес», в который набилось 10 человек8
- 7.07.2019, 19:22
- 5,122
Погибли трое детей и двое взрослых.
Смертельное ДТП произошло неподалеку от Белозерска в районе Березовской ТЭЦ, сообщили в МВД. Предварительно известно, что водитель автомобиля «Мерседеc GL» не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал.
Погибли на месте пятеро — трое детей и двое взрослых (мужчина и женщина). При этом, в автомобиле находились 10 человек! Как стало известно, это 5 мужчин, 2 женщины и трое малолетних детей.
Пятеро взрослых выбрались самостоятельно из канала, в том числе водитель. Первоначальное сообщалось, что погибли двое детей и ведутся поиски третьего.
Потом появилась уточненная информация: погибли 4-летняя девочка, 9-летний мальчик, позже было обнаружено тело 9-летней девочки.
Также стало известно, что 31-летний водитель был пьян. Он уже был лишен права управления транспортным средством за «пьяное вождение» в 2009 году.
На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, спасатели, выбыла следственно-оперативная группа МВД.