Под Белоозерском в ДПТ попал «Мерседес», в который набилось 10 человек 8 7.07.2019, 19:22

5,122

Погибли трое детей и двое взрослых.

Смертельное ДТП произошло неподалеку от Белозерска в районе Березовской ТЭЦ, сообщили в МВД. Предварительно известно, что водитель автомобиля «Мерседеc GL» не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал.

Погибли на месте пятеро — трое детей и двое взрослых (мужчина и женщина). При этом, в автомобиле находились 10 человек! Как стало известно, это 5 мужчин, 2 женщины и трое малолетних детей.

Пятеро взрослых выбрались самостоятельно из канала, в том числе водитель. Первоначальное сообщалось, что погибли двое детей и ведутся поиски третьего.

Потом появилась уточненная информация: погибли 4-летняя девочка, 9-летний мальчик, позже было обнаружено тело 9-летней девочки.

Также стало известно, что 31-летний водитель был пьян. Он уже был лишен права управления транспортным средством за «пьяное вождение» в 2009 году.

На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, спасатели, выбыла следственно-оперативная группа МВД.