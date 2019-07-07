Антифейк: как в Кремле соврали о медали для Путина 1 7.07.2019, 19:34

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Фейк распространили о медали «Ангел-Хранитель мира».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил в подарок от Папы Римского Франциска «уникальную медаль» «Ангел-Хранитель мира», сообщает «Интерфакс». Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что Путин стал пятым лауреатом этой медали за 462 года, пишет The Insider.

«Президент России Владимир Путин получил в Ватикане из рук папы римского Франциска медаль «Ангел-Хранитель мира», присуждаемую один раз в сто лет. За последние 462 года он стал пятым лауреатом медали. Это свидетельствует об истинном авторитете Президента РФ в мировом сообществе. Поздравляем Вас, уважаемый Владимир Владимирович!» — написал Кадыров.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СМИ, медаль выпущена в честь шестого года понтификата Франциска. Она посвящена 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны. На ней приводится цитата из радиообращения Папы Пия XII от 24 августа 1939 года: «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне».

Между тем памятные папские медали выпускаются ежегодно для увековечения очередного года понтификата и особых случаев, таких как зарубежные визиты папы римского.

Год назад сообщалось о выпуске медали к шестой годовщине понтификата, а также о том, что она «официально поступила в продажу». Медаль была создана молодой итальянской художницей Кьярой Прнчипе, на ней изображен «голубь, от которого исходят лучи света, освещающие руки папы римского». Эти лучи символизируют дары Святого Духа.

Всего было выпущено 30 золотых медалей, 1500 серебряных и 2000 бронзовых. Также было выпущено 30 комплектов из медалей всех образцов. В том числе их можно было купить в Библиотеке Ватикана.

Папские медали начали выпускать в 15 веке.