США призвали Германию ввести наземные войска в Сирию 7.07.2019, 20:02

Немецкие военные нужны в Сирии для задач логистики, обучения местных солдат и технической поддержки.

США призвали Германию к отправке немецких военных в Сирию. "Мы хотим, чтобы наземные войска Германии частично заменили американских военных в регионе", - заявил спецпредставитель правительства США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью газете Welt am Sonntag и информагентству dpa, опубликованном в ночь на воскресенье, 7 июля, пишет "Немецкая волна".

По словам Джеффри, задействование немецких солдат в боевых операциях в Сирии не является главной целью, поскольку "против боевиков "Исламского государства" (ИГ) лучше использовать силы местных военных". Однако военнослужащие ФРГ могли бы помочь союзникам в области логистики, обучения местных солдат и в сфере технического обслуживания. Кроме того, бундесвер мог бы обеспечить поддержку наземных войск с воздуха, подчеркнул американский дипломат.

Возможные задачи бундесвера в Сирии

Целью миссии должно стать обеспечение стабильности на северо-востоке Сирии и гарантии того, что в регион не вернутся силы ИГ. По словам Джеффри, США не стремятся свергнуть нынешнего президента Сирии Башара Асада, но хотят добиться в стране политических реформ под эгидой ООН и полного ухода Ирана из региона.

По информации Welt am Sonntag, Джеймс Джеффри уже обсудил требования США с представителями правительства ФРГ в Берлине. "Немецкая сторона обдумывает, какую поддержку она может оказать, - сообщил он изданию. - Может быть, будут задействованы наземные войска. С другой стороны, это может быть и гражданская или финансовая поддержка или военная помощь другого рода".

На сегодняшний день военные бундесвера участвуют в борьбе против ИГ в Сирии, проводя воздушную разведку с территории Иордании. В конце 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об уходе американских войск из региона. По словам спецпредставителя по Сирии, теперь Вашингтон ищет среди партнеров по коалиции против "Исламского государства" желающих оказать добровольную поддержку в регионе и надеется на вклад Германии в этой связи.