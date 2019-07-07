Искусственный интеллект решил спор о хите «Битлз» 7.07.2019, 20:12

Для этого его обучили сотням хитов, чтобы определить «музыкальный отпечаток».

Споры о происхождении хитов «Beatles», написанных в рамках партнерства Пола Маккартни и Джона Леннона, были решены с помощью искусственного интеллекта, который теперь может определить музыкальное влияние каждого исполнителя, сообщает «Вокруг света».

Американские исследователи из Гарвардского университета обучили искусственный интеллект сотням хитов группы «Fab Four», чтобы создать «музыкальный отпечаток» для каждого автора песен.

Затем его попросили оценить восемь культовых песен или музыкальных фрагментов песен «Beatles», записанных в период с 1962 по 1966 год, по поводу авторства которых до сих пор бушуют споры.

Среди треков были и «A Hard Day’s Night» и «In My Life», которые зачислены в «Партнерство Леннона-Маккартни», но, как полагают многие, полностью написаны одним из исполнителей.

Результаты, опубликованные в Harvard Data Science Review, позволяют оценить влияние каждого исполнителя на песню и определить, кто все же более причастен к её созданию.

Кто написал «In My Life»?

Совсем недавно, в 2015 году, Пол Маккартни перевернул титры песен так, чтобы они звучали как «Маккартни-Леннон» в альбоме 2002 года. Это привело в недовольство не только вдову Леннона Йоко Оно, но и многих фанатов, которые считают, что авторство принадлежало именно Леннону.

По словам исследователей, «In My Life», которую журнал Rolling Stone назвал в 2011 году 23-й величайшей песней всех времен, «собрал наибольшие спекуляции об ее истинном авторе».

Леннон написал текст песни, а Маккартни утверждал, что он написал всю музыку, что не соответствовало свидетельствам Леннона. Искусственный интеллект определил с уверенностью 81,1%, что именно Леннон написал стих, но влияние Маккартни на музыку было установлено с уверенностью 43,5%.

Это может подтвердить слова Леннона о том, что Пол внес свой вклад только в создание бриджа песни.

Другие песни, такие как «Baby’s in Black», «The Word» и «FromсMe to You», как определил ИИ с уверенностью до 97%, были написаны Маккартни.

ИИ также сделал вывод, что работы Маккартни «имели больше нестандартных музыкальных мотивов», причем более высокая сложность песни является «отличительной чертой» его композиций.