закрыть
7 июля 2019, воскресенье, 20:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Николай Статкевич: Я пришел, чтобы выразить свое уважение к брестчанам

1
  • 7.07.2019, 20:20
Фото: b-g.by

Ситуация вокруг завода в Бресте зависит от действий протестующих.

Днем 7 июля в Бресте прошли традиционные кормление голубей и шествие по городу в знак протеста против строительства под Брестом аккумуляторного завода, пишет «Брестская газета».

Фото: b-g.by

На кормление голубей приехал лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич. Он высказал слова поддержки людям, которые больше года «стоят за свое».

Фото: b-g.by

«Я не мог не прийти и не покормить голубей вместе с вами, выразить уважение к людям, которые здесь больше года стоят за свое. Пришлось, правда, "попетлять", чтобы добраться сюда», - сказал Статкевич

Фото: b-g.by

Лидер БНК считает, что развитие событий в Бресте будет зависеть от действий протестующих.

«Как только ослабите давление, все вернется снова. Завод может быть подарен какому-то другому фавориту Лукашенко, может быть отдан государству, и это будет самое худшее. Но гарантии, к сожалению, дать невозможно», - cчитает лидер БНК.


популярное за неделю

Мнение

От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова