Николай Статкевич: Я пришел, чтобы выразить свое уважение к брестчанам

Николай Статкевич: Я пришел, чтобы выразить свое уважение к брестчанам1
- 7.07.2019, 20:20
Ситуация вокруг завода в Бресте зависит от действий протестующих.
Днем 7 июля в Бресте прошли традиционные кормление голубей и шествие по городу в знак протеста против строительства под Брестом аккумуляторного завода, пишет «Брестская газета».
На кормление голубей приехал лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич. Он высказал слова поддержки людям, которые больше года «стоят за свое».
«Я не мог не прийти и не покормить голубей вместе с вами, выразить уважение к людям, которые здесь больше года стоят за свое. Пришлось, правда, "попетлять", чтобы добраться сюда», - сказал Статкевич
Лидер БНК считает, что развитие событий в Бресте будет зависеть от действий протестующих.
«Как только ослабите давление, все вернется снова. Завод может быть подарен какому-то другому фавориту Лукашенко, может быть отдан государству, и это будет самое худшее. Но гарантии, к сожалению, дать невозможно», - cчитает лидер БНК.