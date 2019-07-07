Николай Статкевич: Я пришел, чтобы выразить свое уважение к брестчанам 1 7.07.2019, 20:20

Фото: b-g.by

Ситуация вокруг завода в Бресте зависит от действий протестующих.

Днем 7 июля в Бресте прошли традиционные кормление голубей и шествие по городу в знак протеста против строительства под Брестом аккумуляторного завода, пишет «Брестская газета».

Фото: b-g.by

На кормление голубей приехал лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич. Он высказал слова поддержки людям, которые больше года «стоят за свое».

Фото: b-g.by

«Я не мог не прийти и не покормить голубей вместе с вами, выразить уважение к людям, которые здесь больше года стоят за свое. Пришлось, правда, "попетлять", чтобы добраться сюда», - сказал Статкевич

Фото: b-g.by

Лидер БНК считает, что развитие событий в Бресте будет зависеть от действий протестующих.

«Как только ослабите давление, все вернется снова. Завод может быть подарен какому-то другому фавориту Лукашенко, может быть отдан государству, и это будет самое худшее. Но гарантии, к сожалению, дать невозможно», - cчитает лидер БНК.