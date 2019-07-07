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Жизнь человека - и стоимость велосипеда

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  • Виктор Горбачев
  • 7.07.2019, 22:12
  • 5,182

Вот она, «страна для жизни»!

И вновь про трагический случай на «день независимости» в период салюта. Не дай-то Бог. Однако случай уже имел место быть. Мои соболезнования. Всем.

Но. Но речь чуть-чуть о другом. Я не следователь, пусть причину выискивают они. Однако. Слышали? Вчера принято решение, чтобы обеспечить поддержку пострадавших, с 4 июля. Похороны погибшей за за счет бюджета города. Также решением предусмотрена выплата семье погибшей в размере 1 000 базовых величин (1 базовая - 25,5 рублей).

Что касается других пострадавших, то получившим тяжелые травмы будет выплачено по 100 базовых величин (или 2555 рублей), средней степени тяжести – по 50 бв. или 1277 рублей, и легкой степени – по 20 бв. или 510 рублей.

И да, сформирована комиссия Мингорисполкома, которая рассматривает каждый случай отдельно и принимает соответствующее решение. Понимаете? Они еще будут рассматривать. Отдельно и каждый. А вдруг вы врете? И они будут еще принимать решение. Да — или нет! О как! Время идет, а они будут думать. Все чин чином.

Но я чуть о другом. О штрафных санкциях по отношению граждан Беларуси. Их размерах. В отношении тех, кто думает не так, как власть и выступает против. Хоть против чего. Типо "пятая колонна". Враги.

Сказал не так? Получи и отвечай за причиненную «травму» государству. Или вот «защитники Бреста» против строительства завода аккумуляторного? Штрафы на штрафах. И все они выше, чем оплата за среднюю степень травмы.

А защитники Куропат? Можно сотни и тысячи приводить примеров, когда административные штрафы по отношению активистов гражданского общества Беларуси — выше, чем выплачивает само государство за реальные физические травмы гражданам по своей вине.

О диво дивное! От же ж! Ну как же оно себя любит, ценит и оберегает — государство то, да от этих внутренних врагом. Прям все «государство» травмируют и лечить должны его. А как человек пострадал от действий государства — так подачку получите.

Вот она, страна для жизни! Вот она — цена человеческой жизни и травм настоящих. Крохи на лечение людям за травмы физические — и большие суммы травмированным нелюдям, за травмы моральные.

А как же? А что же? Вот я и говорю. Все сикось накось. Но не для людей. Все через ...опу!

Вы только вдумайтесь. Семье погибшей выплатят 12 с половиной тысяч вражеских! В то время, когда велосипеды, на которых гражданин Лукашенко катается - стоят не меньше. Чувствуете? Жизнь человека - и стоимость велосипеда!

Просто нет слов!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»


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