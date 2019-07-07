В Украине из партии «Слуга народа» исключили семь кандидатов 7.07.2019, 20:56

1,420

Партия Зеленского проводит процедуру пост праймериз.

Из списка украинской партии "Слуга народа" на досрочные парламентские выборы исключили семь кандидатов, двоих – по собственному желанию. Об этом сообщается в Telegram политической силы, пишет liga.net.

Из списка "на основании присланной информации" от избирателей исключили Романа Боярчука (№71), Виталия Витикача (№177), Ольгу Кавун (№78), Михаила Соколова (№99), Анастасию Рагимову (№170).

Юрий Баланюк (№164) и Елена Коробкова (№31) обратились с заявлением об исключении из списка по собственному желанию.

"Основаниями для исключения из списка стали результаты постпраймериз, предоставленная гражданами через партийный сайт информация", - сообщила прессекретарь партии.

Ранее сегодня сообщалось, что кандидат от партии "Слуга народа" Александр Куницкий, который баллотируется по округу №169 в Харькове, заявил во время встречи с избирателями, что имеет гражданство Израиля.