Лукашенко - лучший друг олигархов 5 Франак Вячорка

7.07.2019, 21:09

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В 90-е годы он разогнал всех бизнесменов, которые отказывались поддерживать новоиспеченного диктатора.

В Армении с Лукашенко смеются. Шутят: ваш Лукашенко - лучший друг олигархов. Посольство Беларуси в Армении - единственное посольство, которое находится не в столице, а в селе Ариндж, рядом с поместьем главного армянского олигарха Гагика Царукяна. Их дружба с Лукашенко больше, чем дружба: Царукян недавно подарил Коле Лукашенко четырех белых львят, до этого - 400-литровую бочку коньяка, а Лукашенко - выдал Царукяну орден. Царукян в Беларуси обладает различными бизнесами, но прежде всего - производством коньяка и алкогольных напитков.

Когда-то Лукашенко занимался борьбой с олигархами, а сейчас выращивает своих, или приводит олигархов из-за рубежа. В Сербии, Черногории, Боснии - все знают Лукашенко как главного друга олигархов братьев Каричей. Многие сербы действительно в отчаянии - раньше для них Лукашенко был эталоном правителя, который не берет взятки и настоящий народный «отец».

Сейчас нелюбовь к Каричам переросла в нелюбовь к Лукашенко. Каричам, которые сделали капитал во время правления Милошевича, это не мешает застраивать Минск Dana Mall'ами и Капитал-центрами (новый офисный центр на место Музея ВОВ). Дружба с Лукашенко дает карт-бланш на все.

Лукашенко пытаются приписать имидж главного борца с коррупцией. В 90-е годы он разогнал всех богатых, которые отказывались поддерживать новоиспеченного диктатора. За рубежом оказались все влиятельные бизнесмены 90-х - Пупейко, Эфрон, Волк, Сманцер, Колосовский.

Под флагом борьбы с коррупцией - Лукашенко заберет «Коммунарку» и «Спартак» у Новикова, тот уедет в Штаты. Вместе с тем - это не мешало процветать всем олигархам, который присягнули на лояльность режиму - как белорусским так и иностранным: Пефтиеву, Чижу, Шакутину, Гуцериевым, и другим.

Между большим бизнесом и Лукашенко существует неформальная договор - вы делаете все, что хотите, делитесь, и не лезете в политику. По такой схеме комфортно работать и Царукяну, и Каричaм, которые строили свои бизнес-империи в условиях авторитаризма».

Франак Вячорка, «Фейсбук»