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В России взорвался бензовоз, на котором пьяный водитель вез туристов

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  • 7.07.2019, 21:19
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Инцидент произошел в Свердловской области.

Уголовное дело возбуждено по факту гибели троих человек при взрыве бензовоза в Свердловской области России. Водитель автомобиля задержан, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел в 12:15 по местному времени (22:15 по Минску) на 44-м километре автодороги Карпинск-Кытлым. По информации правоохранительных органов, на цистерне ехала группа туристов, которых водитель посадил на бензовоз по дороге.

«В период с 22 часов до 23 часов 6 июля 2019 года двое туристов подошли к водителю автоцистерны с просьбой довести их до автодороги. Когда они двигались по промышленной дороге… их остановили еще 8 туристов. Водитель позволил им сесть на цистерну», – сообщает прокуратура области.

В прокуратуре утверждают, что водитель бензовоза находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель не справился с управлением, допустил съезд в кювет, произошел пожар и взрыв. В результате ДТП три человека скончались, еще семь доставлены в больницы с различными травмами.

Некоторые СМИ сообщают о четырех погибших, но власти это опровергают.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного в части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц).


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