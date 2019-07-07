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С 22 июля на пункте пропуска Брузги могут быть затруднения в прохождении границы

  • 7.07.2019, 21:32

Будет временно закрыто направление на выезд из Польши в Беларусь.

На пограничном переходе в Кузнице (белорусский соседний пункт пропуска – Брузги) с 22 июля будет временно закрыто направление на выезд из Польши в Беларусь. Об этом сообщили в Подлясском отделе пограничной службы Польши, сообщает «Белсат».

Ограничение будет вызвано дорожными работами. После их завершения работы начнутся на направлении въезда из Беларуси в Польшу.

Ожидаемое время работ составит около двух месяцев на каждом из направлений.

В связи с этим польские пограничники сообщают о возможных трудностях при пересечении государственной границы на всех видах транспорта и об увеличении времени ожидания пограничных проверок.


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