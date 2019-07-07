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Определился победитель женского чемпионата мира по футболу

  • 7.07.2019, 21:47

Американки нанесли поражение сборной Нидерландов.

В воскресенье во французском городе Лионе состоялся финал чемпионата мира по футболу среди женщин, где команда США, победившая со счетом 2:0 сборную Нидерландов, в четвертый раз завоевала звание чемпиона, пишет «Голос Америки».

Ранее американки одержали победы над четырьмя европейскими командами (Швеции, Испании, Франции и Великобритании) на турнире. В решающем матче им противостояла нидерландская сборная – нынешний чемпион Европы.

В 2015 году американская сборная оержала победу над Японией, взяв реванш за поражение 2011 года.

На прошлой неделе Нидерланды обыграли Швецию в полуфинале со счетом 1: 0 в дополнительное время, а США победили сборную Англии.

По словам аналитиков, женская сборная США намного опытнее сборной Нидерландов. Однако один из лучших американских игроков, Меган Рапино, сделавшая два дубля а матчах плей-офф, получила растяжение подколенного сухожилия и пропустила матч с англичанками.

Ранее сообщалось, что Рапино будет играть в воскресенье. Капитан команды вышла на поле в стартовом составе и открыла счет в финале, реализовав пенальти.

Бывшая американская футбольная звезда Джули Фуди отметила, что проигрыш США в финале означал бы «упущенную возможность».

Джули Фуди пришла к выводу: «Они сделали все самое трудное. Выдержали бурю, т.е. игру испанской сборной. Обыграли хозяев в Париже. Нокаутировали очень хорошую английскую команду. Но они знают, что это ничего не значит, если США проиграют сейчас. И точка. Они должны отстоять свой титул, чтобы сохранить достигнутое, особенно против команды, которая не обладает столь же глубоким составом».

При этом Джули Фули добавила: «Небольшой страх всегда полезен. Уважение к сопернику – вот благодаря чему выигрываются титулы и кубки. Эта женская команда понимает, что недооценивать голландскую (команду) – опасно».

Напомним, что женская сборная США по футболу судится с футбольной федерацией страны, добиваясь равной оплаты со значительно менее успешной мужской сборной. Правда, женская сборная согласилась на разрешение спора путем посредничества по завершении чемпионата.

Напомним, что базовый оклад женщин-футболистов примерно на 30 000 долларов в год меньше, чем у их коллег-мужчин.

Футбольная федерация наградила мужскую команду бонусом в 5,4 миллиона долларов после того, как она проиграла на чемпионате мира в 2014 году, а женскую – бонусом на сумму 1,7 миллиона долларов после победы в 2015-м.


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