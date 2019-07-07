Руководитель Горловки: Беларусь принимает детей из «ДНР» 1 7.07.2019, 21:50

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Руководство самопровозглашенной «республики» помогает оформлять отдыхающим документы.

В Беларуси отдыхают дети из самопровозглашенной «Донецкой Народной Республики». Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько, сообщает так называемое Министерство информации «ДНР», сообщает «Белсат».

«Мы совершаем коммутацию между всеми возможными фондами Российской Федерации, и не только, кстати, Российской Федерации, и белорусы очень помогают, которые готовы это сделать [организовать отдых. – Прим.», – заявил он.

По его словам, летом в Анапу, Крым и Беларусь направляются около 500 детей, за весь год – более 2500.

Со своей стороны руководство Горловки помогает с оформлением документов.