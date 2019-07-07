В США рейтинг Трампа достиг рекордной отметки 1 7.07.2019, 22:05

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Работу главы государства одобряют 44% американцев.

Рейтинг президента США Дональда Трампа поднялся до рекордно высокого уровня благодаря успешной экономической политике. Об этом свидетельствуют данные опроса Langer Research Associates, выполненного по заказу телекомпании ABC и газеты The Washington Post, сообщает РБК.

По данным опроса, работу Трампа на посту главы государства одобряют 44% американцев. При этом, 53% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения.

Его экономическую политику одобряют 51% граждан США. Вместе с тем налоговую политику президента США эффективной считают 42% респондентов, а внешнюю политику так же, как и иммиграционную — 40%. Меньше всего оценили его решения по экологическим вопросам — 29% американцев.

Ранее популярность Трампа среди американцев составляла 37%, согласно опросу компании Harris X, проведенного по заказу газеты The Hill.