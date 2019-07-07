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Новые здания прокуратуры, суда и налоговой: как Брест готовят к 1000-летнему юбилею

  • 7.07.2019, 22:25
Фото: svaboda.org

В городе ожидается очередная показуха?

Большая строительная площадка. Так можно охарактеризовать то, что происходит в Бресте в течение последних двух лет. К великой дате – тысячелетию города – местные власти постановили реализовать все то, о чем мечталось уже не одно десятилетие, пишет сайт телеканала «Белсат».

«Вложены большие деньги, но можно было обойтись гораздо меньшими средствами, используя натуральные природные материалы, например, дерево. У нас набережная, к большому сожалению, закатана в бетон. И чтобы почувствовать себя частицей природы, надо переходить на другую сторону реки», – говорит руководитель агентства регионального развития «Дедич» Дмитрий Шиманский.

В течение последних лет в Бресте возвели новые здания прокуратуры, суда, налоговой инспекции, Следственного комитета, управления финансов и только одну школу и два детских сада. Еще одна школа и медицинский центр – в процессе постройки.

Но есть в истории с 1000-летием вещи, которых исправить уже не удастся. Фотограф Олег Малейко более 10 лет пишет летопись Бреста своими снимками. На них душа старой части города – уникальные в масштабе Беларуси довоенные здания. Проблема в том, что исторический Брест иногда препятствует тому Бресту, который строят к 1000-летию.


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