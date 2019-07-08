закрыть
8 июля 2019, понедельник, 8:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Грузию из РФ прибыл последний самолет

1
  • 8.07.2019, 7:32
  • 1,072

Вступил в силу запрет на авиасообщение между двумя странами.

В России вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией. Последним самолетом, улетевшим из Москвы в Тбилиси, стал рейс «Аэрофлота». Самолет вылетел из Шереметьево в 22:10 (по Минску) и прибыл столицу Грузии в 00:45, сообщает РБК.

В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.

Россия разорвала прямое авиасообщение с Грузией 21 июня на фоне протестов в Тбилиси. Согласно указу президента России Владимира Путина, полеты российских авиакомпаний в республику прекратятся 8 июля. Позднее российский Минтранс объявил, что с этой даты также будет введен временный запрет на полеты из республики в Россию грузинских авиакомпаний.

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил ранее 7 июля, что из-за решения закрыть прямое авиасообщение с Грузией российские авиакомпании потеряют около 3 млрд руб.


популярное за неделю

Мнение

От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова