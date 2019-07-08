В Грузию из РФ прибыл последний самолет 1 8.07.2019, 7:32

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Вступил в силу запрет на авиасообщение между двумя странами.

В России вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией. Последним самолетом, улетевшим из Москвы в Тбилиси, стал рейс «Аэрофлота». Самолет вылетел из Шереметьево в 22:10 (по Минску) и прибыл столицу Грузии в 00:45, сообщает РБК.

В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.

Россия разорвала прямое авиасообщение с Грузией 21 июня на фоне протестов в Тбилиси. Согласно указу президента России Владимира Путина, полеты российских авиакомпаний в республику прекратятся 8 июля. Позднее российский Минтранс объявил, что с этой даты также будет введен временный запрет на полеты из республики в Россию грузинских авиакомпаний.

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил ранее 7 июля, что из-за решения закрыть прямое авиасообщение с Грузией российские авиакомпании потеряют около 3 млрд руб.