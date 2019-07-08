«Свекровь сходила на презентацию и ушла с долгом на 2,5 тысячи» 6 8.07.2019, 7:49

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Фото: onliner.by

Как белорусским пенсионерам навязывают странные покупки.

Продавцы чудес не спят, значит и всем здравомыслящим ложиться рано: в опасности близкие и доверчивые люди. Ранее о компании «Таймс Технолоджи» мы не писали — давайте знакомиться. Предприниматели из Бреста не стали придумывать колесо и тоже занялись здоровьем пенсионеров. Ничего опасного, просто очень дорого для последних, пишет onliner.by.

— В середине июня моя свекровь получила по почте приглашение посетить презентацию по теме лечебного массажа, — пишет Надежда. — Решила пойти в надежде прослушать лекцию медицинских работников, паспорт и деньги с собой не брала.

Презентация проходила в минских кафе (когда-нибудь карма вернет должок всему общепиту, который вместо того, чтобы учиться вкусно готовить, сдает «мертвое» дневное время в аренду продавцам одеял, посуды и чудо-лекарств). Организатор — ООО «Таймс Технолоджи».

— На презентации было человек двадцать, все пенсионеры, как и она. После регистрации посетителей Риту Александровну проводили к посадочным местам на первом ряду. Тут же к ней подсел молодой человек из числа продавцов-консультантов и начал расспрашивать о предыдущем месте работы и размере пенсии. Она, как человек доверчивый, все ему рассказала.

Затем началась сама презентация. Сначала рассказывали про постельное из шерсти мериноса стоимостью 1500,0 руб. (речь идет про две подушки размером 40 на 40 см и одеяло 145 на 200 см). Затем перешли к массажной накидке стоимостью 2480,0 руб. Каждому из присутствующих дали возможность попробовать ее.

Наконец объявили, что именно сегодня среди участников проводится розыгрыш, по результатам которого Рита Александровна и еще несколько женщин выиграли бонус: постельное белье (2 подушки и одеяло) и ручной массажер. Продавец по имени Надежда быстро взяла свекровь за руку и повела в соседнее помещение, в котором, кроме них, никого не было. Начала рассказывать свекрови, как ей повезло, что ей продадут массажную накидку и в подарок дадут постельное за 1500 рублей и ручной массажер. На возражения, что такой суммы денег нет, маленькая пенсия, много средств уходит на лечение и лекарства, предложили сумму разбить на 3 года и платить всего лишь по 93,0 рубля ежемесячно.

Надежда просит обратить внимание на возраст свекрови.

— Из-за здоровья она уже медлительная и до сих пор путает старые деньги в миллионах и новые в тысячах.

В общем, поскольку паспорта с собой у свекрови не было, ее и еще одну женщину-«победителя» посадили в машину и повезли по домашним адресам за паспортами. Когда свекровь пыталась взять телефон и позвонить, продавцы, ехавшие рядом, стали ее заверять, что звонить и советоваться не нужно, ведь советчики не видели эту продукцию.

Вернулись — документы и кредитный договор уже были готовы. Попросили внести аванс рублей десять, Рита Александровна внесла пятьдесят. Счастливую обладательницу массажной накидки, постельного комплекта из шерсти мериноса и ручного массажера заботливо отвезли домой.

— Понимание того, что произошло, пришло к свекрови не сразу. Потом посчитала итоговую сумму — 3333,96 руб. — и пришла в ужас. Стала звонить продавцам в надежде вернуть товар, но безрезультатно, никто ее даже слушать не стал, тем более что массажная накидка входит в перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату. Кроме того, ее начали заверять, что в случае обращения в суд она ничего не выиграет, а только потеряет деньги на адвоката.