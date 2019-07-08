Святослав Вакарчук: С агрессором надо разговаривать языком санкций 2 8.07.2019, 7:53

СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

ФОТО: УНИАН

Заявление украинской партии «Голос».

В партии Святослава Вакарчука «Голос» назвали анонсированный телемост между каналом кума президента РФ Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистским каналом Россия 1 — «телеминой».

«Это не телемост, это телемина… Это угроза для национальной безопасности», — написал на своей странице в Facebook Вакарчук.

В партии Голос убеждены, что «со страной-агрессором надо разговаривать не с помощью телемостов, а на языке санкций и путем согласованных действий европейской и международного сообщества».

«Информационная оккупация Украины — такая же угрожающая перспектива, как и оккупация территорий», — говорится в заявлении.

В партии также обратились к СНБО, СБУ и президента Украины Владимира Зеленского с призывом «дать надлежащую правовую и политическую оценку таким действиям владельцев канала NewsOne и медиахолдинга Новости, направленным на подрыв национального суверенитета Украины».

«Надо запретить олигархам использовать информационное вещание в своих пропагандистских целях. Медиа нужно гарантировать независимость редакционной политики от собственника», — говорится в заявлении.

В Голосе подчеркнули, что представители партии не участвуют в телепрограммах каналов, принадлежащих холдингу Новости и каналов, которые придерживаются антиукраинских позиций.

Ранее сообщалось, что телеканал NewsOne бизнес-партнера Виктора Медведчука и пропагандистский канал Россия 1 анонсируют проведение телемоста «Надо поговорить!»