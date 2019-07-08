Святослав Вакарчук: С агрессором надо разговаривать языком санкций

Святослав Вакарчук: С агрессором надо разговаривать языком санкций2
- 8.07.2019, 7:53
Заявление украинской партии «Голос».
В партии Святослава Вакарчука «Голос» назвали анонсированный телемост между каналом кума президента РФ Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистским каналом Россия 1 — «телеминой».
«Это не телемост, это телемина… Это угроза для национальной безопасности», — написал на своей странице в Facebook Вакарчук.
В партии Голос убеждены, что «со страной-агрессором надо разговаривать не с помощью телемостов, а на языке санкций и путем согласованных действий европейской и международного сообщества».
«Информационная оккупация Украины — такая же угрожающая перспектива, как и оккупация территорий», — говорится в заявлении.
В партии также обратились к СНБО, СБУ и президента Украины Владимира Зеленского с призывом «дать надлежащую правовую и политическую оценку таким действиям владельцев канала NewsOne и медиахолдинга Новости, направленным на подрыв национального суверенитета Украины».
«Надо запретить олигархам использовать информационное вещание в своих пропагандистских целях. Медиа нужно гарантировать независимость редакционной политики от собственника», — говорится в заявлении.
В Голосе подчеркнули, что представители партии не участвуют в телепрограммах каналов, принадлежащих холдингу Новости и каналов, которые придерживаются антиукраинских позиций.
Ранее сообщалось, что телеканал NewsOne бизнес-партнера Виктора Медведчука и пропагандистский канал Россия 1 анонсируют проведение телемоста «Надо поговорить!»