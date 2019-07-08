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Ученые создали «невозможное вещество»

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  • 8.07.2019, 8:33
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Пресс-служба МФТИ

Открытие означает прорыв в компьютерных технологиях.

Исследователи из Австралии и США создали сплав вольфрама и теллура, который одновременно обладает и металлическими, и сегнетоэлектрическими свойствами при комнатной температуре. Работа опубликована в журнала Science Advances и обещает прорыв в компьютерных технологиях, сообщает ria.ru.

Сегнетоэлектричество (в зарубежной литературе ферроэлектричество) — это явление спонтанной поляризации в кристалле. В этом случае электроны внутри вещества распределены неравномерно, образуя определенные «скопления». К таким веществам относятся, например, сегнетова соль (двойная водная соль калия-натрия винной кислоты), титанаты бария и свинца, ниобат лития. Сегнетоэлектрики используются, например, как ячейки памяти или в производстве малогабаритных низкочастотных конденсаторов с большой удельной емкостью. Однако проявление одновременно металлических и сегнетоэлектрических свойств считалось до определенного времени невозможно. Теория в принципе допускала такие вещества, структура кристаллов которых должна была быть слоистой, и один слой должен был быть металлическим, а другой — сегнетоэлектрическим, но считалось, что их «металлическая» природа заглушит сегнетоэлектрические свойства.

«Еще в шестидесятых годах теоретики предсказали, что сегнетоэлектрические металлы должны существовать, однако мы смогли создать их только сейчас. Другие многослойные металлические материалы тоже должны обладать подобными свойствами, и мы планируем продолжать их поиски», — рассказывает Панкадж Шарма из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия), один из соавторов статьи.

Исследователям удалось получить соединение вольфрама и теллура WTe2, которое проявляет металлические и сегнетоэлектрические свойства при комнатной температуре. Это может привести к созданию новых типов памяти для компьютеров. Она не будет терять информацию при отключении питания, при этом не «сыпаться» со временем в отличие от флеш-памяти.


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