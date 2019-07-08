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Исповедь таксиста: Совестно? А за что? Глаза разувать надо

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  • 8.07.2019, 8:40
  • 8,373
Фото с сайта blisch.by

Как белорусские «бомбилы» берут с клиентов втридорога за поездку.

Теме таксистов, устанавливающих бешеные индивидуальные тарифы и обирающих доверчивых пассажиров, уже не первый год, но люди ее воспринимают по-прежнему остро. И каждая публикация об очередном урвавшем свой жирный кусок "бомбиле" вызывает у читателей гнев и справедливое негодование. Но есть и те, кто принял решение уйти из этой профессии. Журналисты abw.by попробовали пообщаться с одним из таких людей, и у них получилось.

Вадим (имя изменено) говорить с журналистом о своей бывшей работе поначалу наотрез отказался. Однако спустя несколько дней все же передумал - девушка уговорила. Но сразу поставил условие: никакой съемки и только полная анонимность.

Журналисты "выловили" Вадима в перерыве между рейсами: бывший "бомбила" успел открыть категорию D и ныне трудится водителем-международником в частной компании.

- Да не о чем тут говорить, на самом деле. Ну, работал, было дело. Почему эта тема вам так интересна?

По словам Вадима, с заработками у него после армии не больно-то складывалось. В основном не устраивала зарплата и завышенные, по его мнению, требования работодателей, поэтому периодами молодой человек не работал, а находился в поиске своего места под солнцем. Друзья предлагали ему "пробить" работу в сфере пассажирских перевозок, но большинство операторов такси требовало наличие собственного авто, которого у Вадима не было, а устраиваться водителем автобуса в любой из парков он просто не хотел.

Помогли бывшие сослуживцы: свели с нужными людьми, ну а те уже объяснили характер работы и сопутствующие этой работе трудности. Думал Вадим недолго: согласился почти сразу. Взял автомобиль в аренду и завертелось. Однако и здесь в определенный момент что-то пошло не так.

- Работы хватало. Всегда! Да, можно было проторчать в телефоне весь день, но, наверное, лучше взять пару людей и отдыхать, чем носиться по городу как ужаленный? Кроме того, в удачный день можно было "поднять" среднемесячную зарплату по стране. Правда, я лично не "поднимал", самые "жирные" куски обычно проплывали мимо меня (смеется – прим.авт.).

Агрессии со стороны пассажиров Вадим не боялся: парень он крепкий, а по юридическим вопросам его хорошо натаскали новые знакомые.

- Я был к этому готов, если честно. Даже ждал, что ли, что вот этот интеллигент в очках или вон та женщина сейчас поднимут крик или бросятся с кулаками - мало ли.

- Поднимали?

- Как правило, да. "А почему так дорого?", "Я не буду платить" и так далее. Оскорбляли тоже. Желали всякого. Можно подумать, от такого отношения я прямо усовестился бы и разрешил бы им не платить. Или, допустим, сидит такая "Клава", размазывает сопли, мол, если бы знала, что так дорого, то в жизни бы не села. Так чего садилась тогда?

Припоминая судебный процесс с ЧТУП "Киттакс", которым в вину ставилось то, что свои тарифы от пассажиров они по возможности скрывали, невозможно было не задать коварный вопрос про тарифы: висели ли они на видном месте, крупным ли шрифтом были напечатаны, да были ли они вообще?

- Ты такая интересная. Если бы они висели у них (пассажиров – прим.авт.) под носом, кто бы ко мне сел? А так тарифы, конечно, были. Все как положено: и тарифы, и таксометр, просто глаза разувать надо.

Было ли ему совестно? Вадим честно признается, что нет.

- Совестно? А за что? Я работал по закону. Меня дико бесили все эти люди, берущие такси "от борта", а потом ноющие, что у них нет денег. У кого нет денег, тот не ездит на такси!

- Случалось, что приходилось вызывать милицию, если пассажир отказывался платить?

- Как ни странно, нет. Но я и проработал недолго. Короче, оно того просто не стоило.

Уйти из профессии помог случай. Даже не столько сам случай, сколько стечение обстоятельств. Прежде всего, у Вадима разладились отношения с девушкой. Несмотря на кажущуюся внутреннюю стойкость, постоянные стычки с пассажирами начали сказываться на характере парня: он стал раздражительным, "взрывался" по любому поводу. Больше всего "получала" девушка Вадима Ольга, так как молодые люди уже жили вместе. Это не могло закончиться хорошо.

Когда Вадим устроился "бомбить", о характере своей работы он не распространялся: таксист и таксист. Это уже позже Ольга узнала, какой именно таксист ее парень. Узнала случайно: во время очередной ссоры Вадим довел Олю до слез, но вместо того, чтобы извиниться, в сердцах проговорился о нюансах своей работы.

- Он мне сказал: "Ну что ты опять начинаешь, все вы сначала ерунду спорете, а потом ревете", - улыбается Оля. - И я такая: опаньки, а давай-ка с этого места поподробнее! Я вообще подумала, что он мне изменяет: ну кто это - "вы все"? Надо понимать, "вы все", в смысле, женщины? Было очень неприятно. А Вадик тогда был злой, ну и выложил мне все как на духу.

По словам Ольги, узнать правду было неприятно: отношение к мошенникам, к которым она приравнивает "бомбил" с завышенными тарифами, у нее вполне определенное. Однако же от Вадима она тогда не ушла: любит очень. Разрешить ситуацию помог случай.

В тот день Вадим подвозил с Комаровского рынка пожилую женщину с тяжелыми сумками. Уже садясь в уютный салон автомобиля, бабушка пояснила водителю, что до маршрутки ей идти далеко, здоровье плохое, а сумки тяжелые, вот она и вышла в сторону торговых центров – чтобы прямо там поймать такси.

- Я еще помню, спросил ее тогда: "Бабушка, зачем же вы такие тяжелые сумки таскаете? Купили бы себе немного, зачем так надрываться". А она говорит: "Это внукам". Что там за внуки такие, тьфу… А она смеется сидит.

Смеяться пожилая женщина перестала, когда водитель предъявил ей чек на приличную сумму и сказал платить.

- Она так испугалась, будто ее сейчас возьмут и в тюрьму посадят, - вспоминает Вадим.

Бабушка показала таксисту кошелек и зашептала, что таких денег у нее нет, что она не знала, что такси обойдется ей так дорого. Сказала, что потратила всю пенсию до копеечки, предлагала взять продуктами.

- Я ей сказал: "Ну так позвоните внукам, пусть привезут деньги". А она с чего-то перепугалась еще больше, а потом начала плакать…

Вопрос оплаты проезда бабушка все-таки решила: оставив сумки в машине, она поднялась к соседке и одолжила деньги у нее. А Вадим, уже когда выходил из автомобиля возле своего дома, обнаружил на полу кусок ветчины: предлагая водителю продукты, женщина начала в смятении выкладывать все, что было у нее в сумке, а когда собирала все обратно, упавшую ветчину, возможно, не увидела.

Кого бабушка хотела побаловать ветчинкой, Вадим так и не узнал: как он признался, искать пожилую женщину он не пытался. И ветчину ту тоже не ел, а выбросил в ближайший мусорный контейнер.

- Было паршиво, - признался парень. – Знаешь, вот это когда ты понимаешь, что ни в чем не виноват, но паршиво все равно. Прикинь, она еще и извинялась передо мной…

О том, какой разговор состоялся у Вадима с Ольгой в тот вечер, молодые люди умалчивают. Но уже на следующий день парень начал искать варианты обучения на категорию D и последующего трудоустройства.

Сейчас у Вадима все хорошо. Сколько он работает в своей компании, он предпочел не сообщать – "чтобы не опознали", но заверяет, что в целом все нравится. В дальнейшем планирует выйти на зарубежного работодателя и, может быть, уехать в Польшу. И да - в сферу пассажирских перевозок, как заверил бывший "бомбила", он больше ни ногой.

К слову, печально известный Саша-63 тоже ушел из профессии: судя по записям в его Instagram, мужчина бросил "бомбить" и начал работать по специальности. А по специальности он не кто иной, как ветеринарный врач.

Теперь "инсту" бывшего "бомбилы", чье имя давно уже стало нарицательным, заполняют лишь фотографии счастливых детей и животных. Отзывов о собачьем докторе в интернете пока нет, поэтому мы решили спросить у Александра лично, почему он ушел из профессии, за "правое" дело которой так долго боролся, и как ему новая работа. Однако с журналистом Александр общаться не захотел, несмотря на все уговоры. Даже закрыл аккаунт и сменил ник в Instagram. Очевидно, человек хочет, чтобы его оставили в покое.

"Горбатого могила исправит", - так говорит старинная пословица. Мы не можем утверждать это наверняка, как знать, может, бывают и исключения. Во всяком случае, хочется верить, что и с темной стороны, даже несмотря на "печеньки и плюшки", продолжают уходить люди. И что новоиспеченные обладатели более уважаемых профессий не вспомнят на своих нынешних рабочих местах старые привычки.


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