Кто ответит за «кровавый салют»? 24 8.07.2019, 8:45

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Белорусы дают свою оценку событиям 3 июля.

3 июля во время салюта в Минске произошла трагедия: 64-летняя женщина была убита осколком фейерверка, около 10 человек получили ранения. Во многих зданиях в центре города были выбиты стекла.

Сайт Charter97.org собрал комментарии читателей, посвященные теме «кровавого салюта».

«Господи, избавь нас от лукавого!»

«Этот кровавый салют на этот фейковый «праздник» народ будет припоминать усатому чудовищу еще многие десятилетия.»

«Диктатура убивает. Антинародная диктатура мешает жить.»

«Господи, избавь нас от лукавого!»

«Искренние СОБОЛЕЗНОВАНИЯ всем пострадавшим... Ну что, «гарант», мало было организованных взрывов в метро, трагедии на Немиге и др.? Натешился ВДОВОЛЬ или еще надо кровавых сцен для вампирской подпитки? Неужели не понятно, что из-за распоясанности власть предержащих и их предводителя, самозванца и узурпатора, в стране царит страх, боязнь за свое будущее, экономическая вакханалия, обнищание трудового народа на фоне жирования прихвостней власти (посмотрите на их коттеджи, автомобили, холеных отпрысков, отправленных бесноваться за рубеж, можно и «полюбоваться» и на не святую семейку -бронированный автомобиль, жилет, «трусы и майку» «предводителя», авто, самолеты и вертолеты, на которых ОНЕ катаются за счет бюджета!). Сколько можно ТЕРПЕТЬ этот БЕСПРЕДЕЛ?»

«Игрища дряхлеющего неадекватного самозванца превращаются в трагедию для 10-миллионного населения страны.»

«Мамочка, не уходи!». Эти слова кое кому должны аукаться в голове каждую секунду!»

«Просто жесть. Судя по фото, там вся команда пиротехников погибла. Из-за плешивого в РБ в мирное время убивают людей.»

«Как запомнится усатый? Давка на Немиге, взрыв на Октябрьской, «кровавый салют». Почему у наших соседей такого нету? (Россия не в счет) Это ведь будет в учебниках. Кроме уничтожения национального языка и без малого сдачи независимости.»

«Праздник удался на славу! Кровавый салют, дрифтующий танк... Кровавый пир сатаны во время чумы!»

«Особенно страшно смотреть, когда стратегический бомбардировщик пролетает над городом на высоте 200м. В случае чего летчик ничего не сможет сделать, что бы отвести машину от жилых кварталов. Последствия страшно представить. Пора давно прекратить такие опасные игры для членов семьи «генералиссимуса», судя по потешному мундиру.»

«Вспомнился фильм Павла Лунгина «Царь»... шизофреник и параноик Иван Васильевич в конце фильма кричит посреди воцарившейся моральной и физической тьмы: «Где мой народ?!»... а у нас сейчас, сегодня, не во сне, а наяву творится этот шабаш, смута.»

«Увесь тэрмін кіраваньня Лукашэнкі суправаджаецца кровапраліцьцем (забойства палітычных апанентаў, трагедыя на Нямізе ў 1999, разгоны акцый пратэсту ў 2010, выбухі ў метро ў 2011, згуба заклічнікаў у войску ў мірны час і г. д.). У мірны час людзі гінуць, нібы ідзе вайна. Нячысцік злачынец, якога неабходна судзіць.

І другое пытаньне: людзі, навошта вы ходзіце на гэтыя лукашэнкаўскія сьвяты за ваш лік? Што святкуеце? Рабаваньне і і галечу народа і бляск і багацьце ўлады?»

«Очередное доказательство что власть удерживает преступник, сколько крови на его руках... Люди, не ходите на его забавы смотреть, игнорируйте вы эти сборища.»

«А кто ответит за это? Как всегда пиротехники? Самое интересное что не один из чиновников не возьмет на себя и главнокомандующий в кусты!»

«Еще раз отметился главный убийца. Еще один кровавый день на календаре несчастной Беларуси.»

«Никогда не участвовал в ни в каких лукашенковских игрищах и никому не советую. Как говорится, не садись с дьяволом кашу есть - у него ложка все равно длиннее.»

«В стране правит Сатана. Не ходите на его балы. Аминь.»

«Бог наказал за то, что пригласили на парад тех, кто обстреливал Мариуполь.»

«Самае жахлівае, што салют не быў спынены пасля тых выбухаў, а працягваўся надалей, быццам нічога не здарылася. І, калі есць загінулыя, трэба не толькі спянць святкаванне, але і абвяшчаць жалобу. Але калгасны рэжым усе робіць не па-людску! Абы толькі пацешыць свае самалюбства: пагуляцца ў самалецікі і танчыкі!»

«За все это должен нести ответ главный главнокомандующий! Его надо наказать и снять! Зачем закупать некачественный товар? Рисковать жизнью людей. Ну хоть за что то нужно уметь достойно ответить! Не винить топор, который летит в голову!»

«Метро, Немига, черное 3 июля и другие кровавые события - это знаки. Знаки предостережения. Знаки Провидения. Я не суеверный, но эти знаки предварение каких-то ужасных событий для нашей нации, а возможно и для Европы и для мира. Дьявольский промысел плешивого зла приведет к катастрофе.»

«Почему молчит Лукашенко?»

«А по брехТВ полный молчок и бравада парадом. Да чудо

в погонах все показывают, как он чухню балбочет. Как будет оправдывать ряженый эти жертвы?»

«Специально посмотрела новости, так там помпезные восхваления парада, потом вскользь (только в некоторых новостях) про то, что возбудили дело и поводят проверку, зато взахлеб про всевозможные ЧП в Китае, Италии и других странах! Это ужас! Просто как в старом анекдоте - включи телевизор, посмотрим, где хуже, чем у нас! Подонки!»

«А почему молчит Лукашенко? У него что - дар речи пропал?»

«А где же наш спаситель, грудьюзащититель женщин и детей? А? Нет его, в кустах спрятался!»

«Я не понимаю одного, где главный устроитель этого «торжества»? Ни пресс-конференции, ни комментария никакого нету по этому поводу.

Уже сидишь трусливо в бункере под метровой стальной дверью? А Саша?»

«Стоп лукавой АЭС!»

«Если наши военные изобрели мортиры для салюта, которые способны убивать в радиусе до километра, то я даже боюсь представить, что же такое их «полонезы»... Войско должно наступать суток через пять после стрельбы оными, не ранее.»

«Разминочка перед запуском АЭС.»

«Да разминочки уже действуют давно: это и Светлогорский КБЦ, и Брестский завод АКБ, и много заводов практически в каждом областном центре. Геноцид налицо.»

«Если в стране даже салют не могут запустить без жертв, то что говорить про АЭС? Там опасность намного больше. Чернобыль еще долго земля будет помнить. А ведь были знаки свыше для людей: Черно-быль! Черная быль. Но никто даже не задумался. Загадили прекрасный край - Полесье! И все мало и мало. Снова АЭС нужны. Земля одна у нас! Сколько можно над ней эксперименты ставить? Есть весь народ сейчас не выйдет на протест - погубят нашу землю окончательно.»

«Всем, кто «больше ни на какие салюты»... А вам нужно было чтоб человеку голову почти оторвало от этих развлекух, чтоб это понять? Когда танк столб снес пару лет назад это норм? Ну мол столбов же много, с одного не убудет. В стране, где коров из г…на достать не могут, проводят помпезные парады, салюты в центре 2х миллионного города, над которым летают отслужившие по два срока военные самолеты и вертолеты, а вы на это все глазеете и «урааа, фьююють». Ждем торжественной церемонии открытия атомной станции, электричество от которой непонятно куда девать.»

«В Беларуси не было войны за последние 25 лет.

Но сколько погибших: трагедия на Немиге, похищенные и убитые лидеры оппозиции и журналист, убитые журналисты, убитые во время теракта. метро , куда Лука приперся с малолетним сыном , шагая по останкам человеческих тел, буквально через полчаса, сотни расстрелянных по уголовным делам (Беларусь единственная страна Европы , где применяется сметная казнь), взрыв во время концерта на 3 июля в 2009 годы - там тоже были погибшие не смотря на вранье властей. А сколько людей заболело и умерло питаясь радиоактивными продуктами , произведенными в Чернобыльской зоне?»

«АГЛ, давай до свиданья!»

«Диктаторы сами не уходят. Только бессрочные массовые протесты могут решить эту проблему. Пока что чаша терпения народа наполняется капля за каплей. И последняя капля переполнит эту чашу. Тогда все и закончится для деспота.»

«Соболезнование семье погибшей. Но. Если бы так массово ходили на протесты против усатого антихриста, то давно были бы в свободной, процветающей стране, а так имеем то, что имеем.»

«Пора подхватывать Брестский опыт. Пора по всей стране, эстафетой каждого города, выходить на акции «Стоп лукавая АЭС!». Например в эту субботу или воскресенье выходит Минск. В следующие выходные Гродно, затем Витебск, Могилев, Брест. И самая большая протестная акция в Гомеле, как наиболее близко распложенном к Чернобыльской АЭС. Все возможно, пора подниматься, пора понять, что нас просто убивают.»

«Дорогие белорусы, не стоит ходить на эти агрофюрерские празднички. Плешивый агрофюрер про…рал за две недели около 290 млн долларов на игры +парад. Народ, вы вообще понимаете что происходит?

Он попрошайка каждые полгода клянчит у России по 600 млн. долларов. И так легко раскидывается 290млн. Он из вас делает бомжей. Не ведитесь, не ходите на его мероприятия. Только игнор всего, что он предлагает.»

«АГЛ, давай до свиданья!»

«Лукашенко, как же тебя ненавидит народ! А ты все равно вцепился в кресло лапами и не отдаешь власть. Очень нравится быть начальником над всеми. Хотя не было и нет у тебя ни сил ни ума для этой должности. Все развалил, все опошлил, половина белорусов безработными ходит, а вторая половина- за миску похлебки по принудиловке на парадах и лжевыборах смыкаются. Уходи, уноси ноги пока еще есть возможность.»

«Думаю лукавый самозванец уже заслужил в истории Беларуси прозвище «шурик-кровавый». Предлагаю проголосовать за то, чтобы впредь это существо так и называть и понять наконец, что это чмо само не рассосется и что все мы должны принять активное участие в избавлении Беларуси от колхозной коричнево-красной чумы во власти.»