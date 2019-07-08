Стали известны подробности резонансного ДТП под Белоозерском 10 8.07.2019, 9:02

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У водителя обнаружили 1,4 промилле алкоголя в крови.

Как сообщает СК в телеграм-канале, задержан водитель автомобиля Mercedes GL, который возле Белоозерска упал в мелиоративный канал. В ДТП погибли пять человек, в том числе трое детей.

По предварительной информации, 31-летний водитель не справился с управлением автомобиля Mercedes GL, и авто опрокинулось в мелиоративный канал.

В мерседесе находились 10 человек — пять мужчин, две женщины и трое детей (четырехлетняя девочка, девятилетняя девочка и девятилетний мальчик).

В результате ДТП пять пассажиров — трое детей, мужчина и женщина — скончались на месте. Остальные пассажиры не пострадали.

Подозреваемый задержан, сообщает СК. По результатам освидетельствования в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 1,4 промилле алкоголя.

Допрашиваются свидетели, назначены экспертные исследования, проведение которых поручено специалистам ГКСЭ.

Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия. Ее работу координирует заместитель председателя Следственного комитета Андрей Смаль, пишет tut.by.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).