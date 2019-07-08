NEXTA: В Фаниполе три дня стоят огромные очереди за водой 5 8.07.2019, 9:19

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Приключения жителей города-спутника столицы «ИТ-страны».

Пока на родине Лукашенко в Александрии празднуют Купалье и ищут то ли «папараць-кветку», то ли утраченный рост ВВП, то ли совесть, жители городка Фаниполь Дзержинского района Минской области ищут, где бы им... набрать воды, без которой они сидят уже три дня! Нет ни холодной, ни горячей, пишет белорусский блогер NEXTA.

Причина - только что капитально отремонтированный трубопровод на перекрёстке улиц Комсомольской, Шульги, Зеленой и Янки Купалы прорвало. История умалчивает, то ли предварительно изолированные трубы #ИТить_страна выпускает так себе, то ли руки у рабочих частного ООО «Адванс Строй Плюс», производивших врезку в коммунальный трубопровод, растут не оттуда. Однако вода сейчас стоит во всех котлованах и колодцах.

В итоге без неё остались жители многоквартирных и частных жилых домов сразу на нескольких улицах. Всё, что пока придумали руководители УП «Дзержинское ЖКХ» - это пригнать автоцистерну с питьевой водой, которую поставили у жилого дома на улице Зелёной, 1. К ней сразу же выстроились очереди.