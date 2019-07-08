«Сегодня в Бресте – завтра в Светлогорске, Островце и так далее» 8.07.2019, 9:40

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Фото: charter97.org

В истории Беларуси общество поднималось на борьбу за перемены каждые 20-30 лет.

Рано или поздно белорусское общество должно пробудиться, именно поэтому акции в Бресте против строительства аккумуляторного завода будут продолжаться.

Этот вопрос давно стало политическим. В этом убежден правозащитник Владимир Величкин, сообщает «Радыё Рацыя».

По его мнению, общество уже готово к переменам, и не только на локальном уровне: «Самое интересное, если кто-то в школе листал историю, а не просто за окном ворон считал, то помнит, что в Беларуси восстания были каждые 20-30 лет. Вот прошло почти 30 лет, так ничего в стране и не меняется, наступило время перемен, общество пробуждается. Сегодня в Бресте, завтра в Светлогорске, в Островце, еще где-нибудь. Я думаю, что перемены близки».

По словам Владимира Величкина, люди уже не будут ждать перемен. Они скорее всего продолжат регулярно выходить на улицы каждое воскресенье как минимум до конца лета.