ЧП на «Октябрьской»: возле метро собрались машины «скорой» 4 8.07.2019, 9:59

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Фото: Никита Мелкозеров

В метрополитене объяснили, что случилось.

«Две скорые с мигалками на тротуаре возле метро «Октябрьская», — одно из нескольких утренних сообщений про ситуацию возле узловой станции столичной подземки. «На «Октябрьской» мертвый мужчина, — написали через некоторое время очевидцы. — Лежит прямо около эскалатора, накрыт простыней, потому и скорая», сообщает onliner.by.

В ГУВД нам рассказали, что никакого криминала не произошло. Мужчине стало плохо в подземке. Спасти его не удалось.

— Действительно, пассажиру стало плохо, мы пока уточняем произошедшее, — рассказали в пресс-службе минского метрополитена.