Фэст в Будславе прошел с участием всех католических епископов Беларуси

Фэст в Будславе прошел с участием всех католических епископов Беларуси1
- 8.07.2019, 10:13
Фэст Матери Божьей Будславской внесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.
В Будславе завершился фэст Матери Божьей Будславской, внесенный ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества, пишет catholic.by.
Главную литургию на второй день торжеств, 6 июля, возглавил Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, Председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси, который в этом году отмечает 30-летие епископского служения.
В начале юбиляра приветствовал Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий, который призвал всех участников молиться за архиепископа.
Архиепископ Кондрусевич заострил внимание на защите семьи перед лицом кризиса, как Богом установленного союза мужчины и женщины, открытого для принятия и воспитания потомства.
«Половина семей в Беларуси разведенных, что негативно влияет на общественный климат нашей страны и воспитание молодого поколения, которое остается без должной и полной родительской опеки.
Случается, что семья вместо того, чтобы быть источником радости и надежды для супругов и детей, становится «адом»», — отметил глава белорусского епископата.
Тадеуш Кондрусевич с горечью констатировал, что из года в год в нашей стране ухудшается демографическая ситуация.
«Человечество без семьи не имеет будущего и надежды, — отметил архиепископ Кондрусевич. — Защищать семью и моральный порядок общества — это обязанность всех людей, религиозных организаций и государства».
«Несмотря на проблемы белорусской семьи, следует отметить, что в нашей стране есть много примеров семей, которые строят свое будущее на христианских ценностях. <…>
Супруги в таких семьях знают, почему и кому посвятили свою жизнь: чтобы служить и быть верными друг другу, передавать Божий дар жизни и защищать его, воспитывать потомство на христианских традициях. Честь и хвала им!» — воскликнул архипастырь.
Принимая во внимание всю серьезность ситуации, в которой находится современная белорусская семья, глава белорусского католического епископата призвал верующих своей повседневной жизнью подтверждать веру в Евангелие и учение Церкви.
Архиепископ Кондрусевич завершил свою проповедь короткой молитвой:
«Сегодня обращаемся к Тебе, Покровительница Беларуси и Королева семей, Божия Матерь Будславская. Выпроси у своего Сына Иисуса Христа чудо возрождения белорусской семьи как источника радости и надежды для нашего Отечества, и особенно для молодежи».
В завершение торжества к верующим обратился представитель Папы Франциска в Беларуси Апостольский нунций Габор Пинтер.
«С радостью и благодарностью Богу я нахожусь сегодня здесь вместе с вами, возлюбленные братья и сестры, в этом санктуарии Девы Марии в Будславе, богатом историей и верой, куда мы как сыновья и дочери приходим встретиться с нашей Матерью и с нашими братьями.
Санктуарии — святые места Церкви как полевого госпиталя — хранят память верного народа, который в годину беды не устает искать источники живой воды, в которых можно восстановить надежду. Это места праздников и торжеств, слез и молений, когда мы приходим к ногам Матери без многословия, а только позволяя Ей смотреть на нас, чтобы Она своим взглядом привела нас к Тому, кто есть «Путь, Истина и Жизнь» (Ин 14, 6)», — сказал архиепископ Габор Пинтер.
В Будславе снова присутствовали все католические епископы Беларуси, дипломаты, большое количество духовенства.
В процессии с почестями несли копию чудотворной иконы Матери Божьей Будславской, а также скульптуру небесного покровителя Католической церкви в Беларуси святого Михаила Архангела.