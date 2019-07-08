Фэст в Будславе прошел с участием всех католических епископов Беларуси 1 8.07.2019, 10:13

Фэст Матери Божьей Будславской внесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

В Будславе завершился фэст Матери Божьей Будславской, внесенный ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества, пишет catholic.by.

Главную литургию на второй день торжеств, 6 июля, возглавил Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, Председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси, который в этом году отмечает 30-летие епископского служения.

В начале юбиляра приветствовал Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий, который призвал всех участников молиться за архиепископа.

Архиепископ Кондрусевич заострил внимание на защите семьи перед лицом кризиса, как Богом установленного союза мужчины и женщины, открытого для принятия и воспитания потомства.

«Половина семей в Беларуси разведенных, что негативно влияет на общественный климат нашей страны и воспитание молодого поколения, которое остается без должной и полной родительской опеки.

Случается, что семья вместо того, чтобы быть источником радости и надежды для супругов и детей, становится «адом»», — отметил глава белорусского епископата.

Тадеуш Кондрусевич с горечью констатировал, что из года в год в нашей стране ухудшается демографическая ситуация.

«Человечество без семьи не имеет будущего и надежды, — отметил архиепископ Кондрусевич. — Защищать семью и моральный порядок общества — это обязанность всех людей, религиозных организаций и государства».

«Несмотря на проблемы белорусской семьи, следует отметить, что в нашей стране есть много примеров семей, которые строят свое будущее на христианских ценностях. <…>

Супруги в таких семьях знают, почему и кому посвятили свою жизнь: чтобы служить и быть верными друг другу, передавать Божий дар жизни и защищать его, воспитывать потомство на христианских традициях. Честь и хвала им!» — воскликнул архипастырь.

Принимая во внимание всю серьезность ситуации, в которой находится современная белорусская семья, глава белорусского католического епископата призвал верующих своей повседневной жизнью подтверждать веру в Евангелие и учение Церкви.

Архиепископ Кондрусевич завершил свою проповедь короткой молитвой:

«Сегодня обращаемся к Тебе, Покровительница Беларуси и Королева семей, Божия Матерь Будславская. Выпроси у своего Сына Иисуса Христа чудо возрождения белорусской семьи как источника радости и надежды для нашего Отечества, и особенно для молодежи».

В завершение торжества к верующим обратился представитель Папы Франциска в Беларуси Апостольский нунций Габор Пинтер.

«С радостью и благодарностью Богу я нахожусь сегодня здесь вместе с вами, возлюбленные братья и сестры, в этом санктуарии Девы Марии в Будславе, богатом историей и верой, куда мы как сыновья и дочери приходим встретиться с нашей Матерью и с нашими братьями.

Санктуарии — святые места Церкви как полевого госпиталя — хранят память верного народа, который в годину беды не устает искать источники живой воды, в которых можно восстановить надежду. Это места праздников и торжеств, слез и молений, когда мы приходим к ногам Матери без многословия, а только позволяя Ей смотреть на нас, чтобы Она своим взглядом привела нас к Тому, кто есть «Путь, Истина и Жизнь» (Ин 14, 6)», — сказал архиепископ Габор Пинтер.

В Будславе снова присутствовали все католические епископы Беларуси, дипломаты, большое количество духовенства.

В процессии с почестями несли копию чудотворной иконы Матери Божьей Будславской, а также скульптуру небесного покровителя Католической церкви в Беларуси святого Михаила Архангела.