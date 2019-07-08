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Федынич: Для чего власти армия, состоящая из обозленных граждан, а не профессионалов?

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  • 8.07.2019, 10:31
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Геннадий Федынич
Фото: praca-by.info

Пенсионной реформы достаточно для отставки руководства страны.

Сегодня нельзя исключать одну категорию граждан – военнослужащих из других категорий населения, попавших в пенсионную ловушку: пострадали многие, пишет praca-by.info.

Министерство обороны добилось принятия скандального закона «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» в кратчайшие сроки. Документ осталось подписать только Лукашенко.

Представляя законопроект в совете республики, министр обороны Равков говорил, что ведомство намерено добиваться зачета срока службы в страховой пенсионный стаж. В Минобороны отмечают, что это предложение поддержали в большинстве госорганов.

Правда, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич высказалась категорически против:

— У нас страховой стаж к 2025 году будет 20 лет. Пенсионный возраст для мужчин — 63 года (к 2022 году — прим. ред.). 43 года трудовой активной жизни. И за эти 43 проблема набрать 20 лет страхового стажа? — отметила Ирина Костевич.

Ситуацию прокомментировал лидер Белорусского профсоюза РЭП Геннадий Федынич:

— Сегодня молодежь идет в армию почти как на каторгу. Для чего власти армия, состоящая из обозленных граждан, а не профессионалов? В чью сторону при возникновении нештатной ситуации могут повернуть автоматы обозленные солдаты, взятые в армию прямо при пересечении границы? Чем думает министр обороны Равков, чем думают «государевы люди»? Для службы в армии нужна мотивация и чувство гордости, что тебе доверили защищать Родину. Нужно думать не только категориями страхового стажа, а про мотивацию: возможность дать первую гражданскую профессию, находясь на службе в армии, либо направление в вуз без конкурса, и другие конкретные мотивированные действия.

Пусть Минобороны сравнит: кого не брали на службу в армию по состоянию здоровья пять лет назад и сегодня? И окажется, что сегодня ранее негодные к строевой почему-то становятся пригодными для службы в армии? Просто подумайте: нам нужна количественная армия или нам нужна мобильная стабильная контрактная армия профессионалов, с учетом того, мы уже давно безъядерная держава?

— Правомерен ли такой подход к страховому стажу?

— Сегодня нельзя исключать одну категорию граждан – военнослужащих из других категорий населения, попавших в пенсионную ловушку. Ведь пострадали многие категории граждан: и женщины, воспитывающие детей до трех лет, и вчерашние студенты дневных отделений вузов, и все остальные. Кто дал право задним числом изменять принятые ранее законы? Мешает экономическая ситуация? Кто мешал правительству выстроить нормальную экономику? Вся система власти виновна в том, что экономика не способна оплачивать законно заработанный страховой стаж.

5-10 лет назад никто и не знал о существовании такого понятия, как страховой стаж - был трудовой стаж. А что делать с гражданами, которые уже отслужили в советской армии 2-3 года - на каком основании не учитывается служба в армии им?

За одну только «пенсионную реформу» власти можно смело подавать в отставку. Пока еще не попросили граждане.

— Министр труда и социальной защиты категорически против зачисления службы в армии в страховой стаж. Как Вы считаете почему?

— Действительно, сейчас молодежь пока не думает про пенсию. А вот та молодежь, которая служила в Советской Армии, подошла к пенсионному возрасту и думает: почему же ей не зачислен в страховой стаж священный долг по защите Родины? Почему они должны зарабатывать себе искусственно созданный размер страхового стажа?

Лучший выход – упраздняйте этот антинародный закон, пока вы еще при власти. После вас его упразднять другие, но уже с иными последствиями. Ведь в России и Украине служба в армии входит в пенсионный стаж.

Не надо пугать белорусский народ тем, что если не будет большой армии, то не будет и независимости. Белорусский народ всегда был и будет способен защитить свою Беларусь, но, по всей видимости, не нынешнюю власть.


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