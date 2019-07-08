Гуаидо анонсировал новые переговоры с режимом Мадуро на Барбадосе 8.07.2019, 10:37

Фото: Reuters

Представители легитимного президента Венесуэлы встретятся с представителями режима Мадуро при посредничестве Норвегии.

Венесуэльская оппозиция проведет переговоры с представителями правительства узурпатора Николаса Мадуро на Барбадосе при посредничестве Норвегии в рамках усилий по урегулированию продолжающегося политического кризиса. Об этом сообщили в воскресенье представители сторон, передает «Голос Америки».

Легитимный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо, признанный законным лидером Венесуэлы более чем 50 странами, заявил, что любые переговоры должны привести к прочному урегулированию кризиса, и что Социалистическая партия не может использовать их, чтобы выиграть время.

«Венесуэльский народ, наши союзники и демократические страны мира признают необходимость действительно свободного и прозрачного избирательного процесса, который позволит нам преодолеть кризис и строить плодотворное будущее», – говорится в заявлении офиса Гуаидо.

Правительство Норвегии сообщило, что переговоры состоятся на этой неделе.

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес опубликовал в Твиттере заявление правительства Норвегии. В его аппарате не ответили на просьбу о комментарии.

Напомним, в январе Гуаидо воспользовался статьей Конституции и объявил себя президентом, заявив, что переизбрание Мадуро в 2018 году было нелегитимным.