Зеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ

Зеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ6
- 8.07.2019, 10:56
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Они дошли до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения.
Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля в рамках рабочей поездки в Луганскую область посетил Станицу Луганскую и прошел более чем на полкилометра за нулевую позицию ВСУ вглубь зоны разведения войск.
Об этом сообщает censor.net.ua со ссылкой на сайт главы государства.
Вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском Владимир Зеленский миновал последний пункт украинских военных и дошел до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируют восстановить при условии соблюдения перемирия.
"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро справимся", - сказал Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что во время строительства моста людям обеспечат возможность пересечения линии разграничения.