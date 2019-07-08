закрыть
8 июля 2019, понедельник, 11:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Зеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ

6
  • 8.07.2019, 10:56
  • 2,018

Они дошли до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля в рамках рабочей поездки в Луганскую область посетил Станицу Луганскую и прошел более чем на полкилометра за нулевую позицию ВСУ вглубь зоны разведения войск.

Об этом сообщает censor.net.ua со ссылкой на сайт главы государства.

Вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском Владимир Зеленский миновал последний пункт украинских военных и дошел до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируют восстановить при условии соблюдения перемирия.

"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро справимся", - сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что во время строительства моста людям обеспечат возможность пересечения линии разграничения.


популярное за неделю

Мнение

От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова