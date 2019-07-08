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Дело о двойном убийстве в столбцовской школе передали в суд

  • 8.07.2019, 11:22
ФОТО: ВАДИМ ЗАМИРОВСКИЙ, TUT.BY

Десятикласснику предъявлено обвинение по нескольким статьям.

Генеральная прокуратура направила для рассмотрения в Минский областной суд уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего в убийстве учительницы и ученика.

Десятикласснику СШ № 2 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п.1, 6, 13 ч.2 ст.139 (убийство двух лиц с особой жестокостью их хулиганских побуждений); ч.1 ст.14 и п.п.1, 6, 10, 13 ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений); ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Изучив материалы уголовного дела, находившегося в производстве главного следственного управления Следственного комитета, в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией действий обвиняемого.

Избранная мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.


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