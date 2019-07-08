Названы цели устойчивого развития, где ЕС добился наибольших успехов за 5 лет 8.07.2019, 11:28

Среди них - забота о здоровье и улучшение условий труда.

За последние 5 лет Евросоюз добился успехов в 11 целях устойчивого развития из 17 целей, определенных по всему миру ООН до 2030 года. Таковы результаты мониторинга, опубликованные европейским статистическим агентством Евростат, пишет сайт euro-pulse.ru.

Самых значительных успехов ЕС добился в достижении 3 целей: «Хорошее здоровье и благополучие», «Ликвидация нищеты» и «Достойная работа и экономический рост».

Так, согласно отчету, за последние 5 лет европейцы в целом стали меньше курить, реже страдать ожирением и реже умирать от хронических заболеваний и несчастных случаев – в частности, на дорогах и на работе.

Борьба с нищетой в ЕС активизировалась благодаря решению жилищного вопроса – в европейских странах появилось много проектов строительства социального жилья.

Улучшение условий труда связано с улучшением экономической ситуации в целом – ростом ВВП на душу населения с 2013 года, снижением безработицы и количества молодых людей, которые не учатся и не работают, а также ростом эффективности использования ресурсов и инвестиций.

Еще 8 целей реализуются с умеренным успехом. Это «Качественное образование», «Гендерное равенство», «Ликвидация голода», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Уменьшение неравенства», «Устойчивые города и населенные пункты», «Ответственное потребление и производство», «Сохранение экосистем суши» и «Партнерство в интересах устойчивого развития».

В двух целях составители доклада увидели и позитивные, и негативные тренды. Так, по поводу цели «Борьба с изменением климата» составители отметили, что хоть ЕС и выполнит обязательства по снижению выбросов парниковых газов к 2020 году, по переходу на более экологичные источники энергии он отстает от графика. А относительно цели «Индустриализация, инновации и инфраструктура» составители отметили, что количество патентов на новые изобретения в ЕС снизилось по сравнению с 2012 годом, к тому же грузовой транспорт явно отстает от пассажирского по переходу на более экологичное топливо.

Еще 3 цели («Чистая вода и санитария», «Сохранение морских систем» и «Мир, правосудие и эффективные институты») составители не смогли оценить из-за нехватки данных.

Цели устойчивого развития ООН были приняты в 2015 году и задают ориентиры для развития всех стран мира до 2030 года. Повестка включает 17 целей устойчивого развития и 169 задач, за их выполнением следят эксперты ООН.