Археологи нашли затерянный город могущественной империи прошлого 8.07.2019, 11:35

Фото: Phys.org

Исследователи также нашли дворец, высота стен которого достигала семи метров.

Археологи обнаружили в окрестностях Мосула в Ираке руины древнего города, который существовал в бронзовом веке. До этого следы существования города были скрыты водами водохранилища, пишет сайт zn.ua.

По словам исследователей, город был построен во времена существования государства Митанни – королевства, которое управляло частью Сирии и Месопотамии в XVII-XIII веках до нашей эры. Отмечается, что в городе был найден дворец, высота стен которого достигала семи метров. До этого было известно всего три дворца периода существования Митанни, все они располагались возле внешних границ империи.

В прошлом дворец находился на расстоянии всего 20 метров от Тигра, с его террасы открывался вид на реку. Кроме того, внутри дворца располагались комнаты, стены которых когда-то были украшены фресками. На данный момент исследователи частично раскопали восемь комнат, некоторые из которых были выложены обожженным кирпичом. На стенах сохранились следы фресок, которые свидетельствуют о том, что они были выполнены в красных и синих оттенках.

На территории дворца также были найдены 10 глиняных табличек, на которых сохранились следы клинописи Митанни – одной из древнейших форм письменности. Согласно надписи на одной из табличек, археологи обнаружили древний город Захику. Упоминания о городе встречаются в записях, которые датируются 1800 годом до нашей эры. Согласно этим данным, Захику существовал в долине реки Тигр не менее четырех столетий.