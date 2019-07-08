Белорусы США требуют освободить политзаключенного Михаила Жемчужного 8.07.2019, 11:43

Вопрос об освобождении Жемчужного будет поднят на встрече со специалистом по Беларуси в Госдепе США 16 июля.

Американские белорусы выражают неравнодушии к судьбе политзаключенного Михаила Жемчужного. Они требуют от белорусских властей немедленного и безусловного освобождения Жемчужного, устраивают в его поддержку манифестации, пишут заключенному соотечественнику письма и открытки, пишет vitebskspring.org.

"Белорусы Вашингтону много лет поддерживают белорусских узников совести. Один из наиболее важных путей поддержки - переписка. Человеку за решеткой очень важно знать, что он не забыт, что люди добиваются его освобождения. Это помогает выдержать нечеловеческие условия заключения", - говорит председатель Вашингтонского отделения Белорусско-Американского Объединения (БАЗА) Вячеслав Бортник.

"Наши письма и открытки попадают к Михаилу. Мы также получаем почту от него. Найти несколько минут, чтобы написать пару строк - не такое уж трудное дело, а Жемчужному это поможет выжить", - добавляет Вячеслав.

Вашингтонские белорусы опубликовали статью о судьбе Михаила Жемчужного в газете "Беларусь" с призывом писать письма политзаключенному, а также собрали множество подписей под петицией в адрес белорусского посольства в Вашингтоне. Петицию направили в начале июня.

Также 22 июня в Нью-Джерси состоялось вручение медалей Рады БНР американским и белорусским политика, исследователям и деятелям диаспоры. Один из лауреатов правозащитник Вячеслав Бортник посвятил свою медаль Михаилу Жемчужному, о чем заявил во время торжества.

"Эту медаль заслужили все белорусские политзаключенные, узники диктаторского режима Лукашенко, и прежде всего - Михаил Жемчужный. Его мужество и отвага беспрецедентные", - сказал Вячеслав Бортник.

Бортник намерен поднять вопрос об освобождении Жемчужного на встрече со специалистом по Беларуси в Госдепе США 16 июля.

Кроме того, белорусские активисты Нью-Йорке и Филадельфии поддержали Михаила Жемчужного во время акции протеста против режимов Путина и Лукашенко, которая проходила в Battery Park 19 мая.

"Проблема политзаключенных до сих пор актуальна для Беларуси. На сегодняшний день в белорусских тюрьмах и лагерях содержатся девять политических заключенных. Нас очень волнует судьба Михаила Жемчужного", - заявил тогда один из организаторов акции Вадим Васильев.