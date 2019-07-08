Atlantic: У Трампа может появиться 26 конкурент среди демократов 8.07.2019, 12:03

Миллиардер и инвестор Том Стейер может объявить о своем выдвижении уже завтра.

Миллиардер и инвестор Том Стейер, который за последнее десятилетие был одновременно и главным донором-демократом в стране, и основным двигателем борьбы за импичмент президента США Дональда Трампа, похоже, готов стать уже 26 кандидатом на пост главы Белого дома от Демократической партии, сообщает журнал Atlantic (перевод — zn.ua).

Отмечается, что на прошлой неделе в Сан-Франциско Стейер сообщил сотрудникам двух прогрессивных организаций, которые он финансирует, что он "начинает кампанию 2020 года и планирует сделать официальное объявление во вторник".

Сейчас среди кандидатов в президенты от демократов в рейтинге лидирует Джо Байден, затем следуют Берни Сандерс и Камала Харрис.