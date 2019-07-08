Контракт Вудкрофта и Грабовского рассчитан на два года 8.07.2019, 12:09

Известный белорусский хоккеист будет совмещать в минском «Динамо» обязанности ассистента и спортдиректора.

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о контрактах тренерского штаба. Об этом пишет by.tribuna.com.

Так, стало известно, что соглашения с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом и его ассистентом Михаилом Грабовским рассчитаны на два года. Кроме того, Грабовский будет исполнять еще и обязанности спортивного директора команды.