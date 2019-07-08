Как высадка на Луну изменила повседневную жизнь человека 4 8.07.2019, 12:14

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Фото: Getty Images

«Огромный скачок для» отразился и на нашей повседневности.

"Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества".

Знаменитые слова, сказанные американским астронавтом Нилом Армстронгом во время первой высадки на Луну 50 лет назад, относились, в том числе, и к значительным технологическим достижениям, позволившим человеку ступить на поверхность спутника Земли 20 июля 1969 года, пишет ВВС.

Однако достижения в космосе нашли дорогу и в нашу повседневную жизнь.

Программа "Аполлон", обошедшаяся в 200 млрд долларов в ценах сегодняшнего дня, принесла достижения и в неожиданных областях нашей повседневной деятельности - о которых вы, возможно, и не догадывались.

1. Наводить порядок стало легче

Разнообразные инструменты, работающие на батарейках, существовали и до высадки на Луну, однако программа "Аполлон" подстегнула их развитие.

Американская компания Black & Decker выпустила первую дрель на батарейке еще в 1961 году.

Но специально для НАСА она разработала аппарат для добычи образцов лунного грунта.

Приобретенный в процессе разработки мотора и батарей опыт позволил Black & Decker впоследствии начать выпуск разнообразных беспроводных инструментов - в том числе первого коммерческого беспроводного пылесоса в 1979 году.

За 30 лет компания продала 150 миллионов пылесосов Dustbuster.

2. Наши часы стали точнее

Знать точное время было критически важным для высадки на Луну - успех или крах миссии (и возможная гибель астронавтов) определялись долями секунды.

Неудивительно, что НАСА потребовались наиболее точные часы. Они были установлены в Центре управления полетами и представляли значительно более точный механизм, чем кварцевые часы с точностью хода в одну минуту в год.

Интересно, что куда большую известность получили обычные механические часы, которые в полете "Аполлон-11" носили на запястьях Нил Армстронг и Баз Олдрин.

3. Мы пьем более чистую воду

Хлорка не разъедает кожу и не ест глаза? Спасибо НАСА!

Технология очистки воды на борту "Аполлона" сегодня используется для удаления вирусов, бактерий и растительности из воды.

Это была первая система очистки на ионах серебра - в отличие от широко применявшегося хлора.

Сегодня она широко используется для очистки воды в бассейнах и фонтанах.

4. Наша обувь более долговечна

Космические технологии сегодня применяются производителями спортивной обуви

По сей день астронавты пользуются скафандрами на основе модели 1965 года, разработанной для членов экипажа "Аполлона-11".

Космические разработки оказались полезными и на Земле: более гибкая, устойчивая и амортизирующая спортивная обувь появилась на прилавках магазинов и стала очень популярной.

5. Огнеупорные материалы теперь используются и на Земле

Огнеупорные ткани, разработанные НАСА, сегодня широко применяются на Земле

Во время тренировки в 1967 году пожар уничтожил аппарат "Аполлон-1". Гибель трех астронавтов поставила под угрозу всю программу "Аполлон".

Она же заставила НАСА разработать новые огнеупорные ткани, которые сегодня широко применяются на Земле.

Кстати, система охлаждения для астронавтов во время запуска в наши дни используется для самых разных нужд - включая помощь людям с рассеянным склерозом и даже для лошадей.

6. Мы пользуемся кардиостимуляторами

Имплантируемые дефибрилляторы - приборы для людей с аномальным сердечным ритмом - появились на свет благодаря прогрессу, достигнутому НАСА в миниатюризации микросхем.

В отличие от дефибрилляторов, использующихся врачами, эти миниатюрные приборы помещаются под кожу пациентов и отслеживают их сердечный ритм, реагируя на аномалии электрическими импульсами.

Их первые образцы появились в 1980-х годах.

7. Наша еда (иногда) занимает меньше места

Во времена полетов "Аполлонов" сухая еда выглядела не слишком привлекательно

Для осуществления полета на Луну НАСА пришлось решить проблемы экономии места и веса.

Заодно надо было подумать и о том, как хранить пищу: в отличие от сравнительно коротких полетов в рамках программ "Меркурий" и "Близнецы", лунные миссии занимали до двух недель.

В результате был разработан процесс лиофилизации - "мягкой сушки", когда вода извлекается из замороженной свежей пищи при невысокой температуре. Для приготовления потом ее просто нужно развести горячей водой.

Космическая технология сегодня часто встречается в рюкзаках туристов и альпинистов - и стоит несколько долларов за пакет.

8. У нас есть спасательное одеяло

Спасательное одеяло, также известное как "космическое одеяло", - это блестящая простыня из изолирующего материала. Изначально она применялась для защиты модулей "Аполлона" от солнечного тепла.

Посадочный модуль выглядел, как будто его завернули в фольгу.

Сегодня "космические одеяла", сделанные из пластиковой пленки и алюминия, используются в спасательных и гуманитарных операциях, для защиты марафонцев от гипотермии, в больницах и в горном туризме.